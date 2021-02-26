Степанов рассказал, сколько украинцев готовы бесплатно привиться от COVID-19

Также министр отметил, что за прошедшие два дня прививку получили 1179 человек. По словам Степанова, для коллективного иммунитета в стране - должны вакцинироваться 60% населения.

"На сегодняшний день это 1179 человек, которые вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Потому что для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся — это 60%", - сказал Степанов.

Министр отметил, что скоро количество вакцинируемых будет намного больше.

"Первый этап — мы вакцинируем мобильными бригадами. Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы. Через несколько дней мы увидим совсем другие цифры. Все идет согласно нашему плану, который утвержден. Сегодня всего второй день", — заявил Максим Степанов.