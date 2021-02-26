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Степанов розповів, скільки українців готові безкоштовно зробити щеплення від COVID-19

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 09:08
Степанов розповів, скільки українців готові безкоштовно зробити щеплення від COVID-19 Максим Степанов зробив заяву про вакцинацію (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

43% громадян України готові безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу.

Такі дані озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в програмі "Право на владу".

Також міністр зазначив, що за минулі два дні щеплення отримали 1179 осіб. За словами Степанова, для колективного імунітету в країні - повинні вакцинуватися 60% населення.

"На сьогоднішній день це 1179 осіб, які вакцинувалися. Ми каскадним способом розгортаємо цю вакцинацію, щоб не було програмних помилок. Тому що для нас важливий не старт вакцинації, для нас важливий весь процес вакцинації, щоб ми досягли тих цифр, до яких ми прагнемо — це 60%", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що скоро кількість вакцинованих буде набагато більше.

"Перший етап — ми вакцинуємо мобільними бригадами. Щодня ця цифра буде збільшуватися і збільшуватися в рази. Через кілька днів ми побачимо зовсім інші цифри. Все йде згідно з нашим планом, який затверджений. Сьогодні другий день", — заявив Максим Степанов.

Читайте також, як в Україні записатися на вакцинацію від COVID-19 і скільки чекати щеплення.

Нагадаємо, раніше українські медики висловилися про особливості вакцини і підкреслили, що AstraZeneca за її ефективність не відповідає.

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