ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Далай-лама" Степанов высказался о вакцине, но нарвался на критику: "на что вы намекаете?"

Новина українською → Київ, Суббота 06 марта 2021 17:45
"Далай-лама" Степанов высказался о вакцине, но нарвался на критику: "на что вы намекаете?" Максим Степанов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр здравоохранения'я Максим Степанов показал себя в образе Далай-ламы, который 6 марта как раз получил первую прививку вакциной от коронавируса Covishield.

Соответствующий шутливый пост Степанов опубликовал на своей странице в Facebook.

В публикации украинский министр напомнил, что вакцина, которой был привит 85-летний духовный лидер Тибета, это продукт разработки Oxford/AstraZeneca, которым вакцинируются как раз сейчас украинцы.

"Коллаборантам COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте, как Далай-лама", - написал Степанов, подкрепив пост картиной художника Александра Ройтбурда, на которой изображен министр Далай-ламой.

&quot;Далай-лама&quot; Степанов высказался о вакцине, но нарвался на критику: &quot;на что вы намекаете?&quot;

"Далай-лама" Степанов на картине Ройтбурда (фото: facebook.com/maksym.stepanov.official)

Но далеко не все юзеры оценили юмор Степанова. В комментариях к публикации многие называют его пост "циничным".

Что именно пишут люди в комментариях

  • Вам мало, что вы завезли вакцину через фирму-прокладку с названием "Милость Божья", так вы еще и решили пошутить? А вы точно министр? Или участник 95 Квартала?
  • Кто Степанова читал - тот в цирке не смеется
  • Я так понимаю, что побочный эффект от Covishield - это неадекватная оценка своих возможностей, в частности "чувство юмора"
  • Кто такие "коллаборанты ковида"? Это вы на что намекаете?
  • Иду в церковь свечку поставлю Пусть оберегает страну от гастролирующего цирка.
  • Чем дальше - тем интереснее!
  • Требую видосик!
  • Вот завезите хотя бы 20 млн доз, тогда будете что-то про Далай-ламу говорить
  • "Креатива" вам не занимать...

Напомним, что Далай-лама вакцинировался в индийской больнице. После вакцинации за ним наблюдали врачи в течение 30 минут. После прививки от коронавируса Далай-лама призвал всех людей быть смелыми и пройти вакцинацию.

Видео: Далай-лама получил прививку вакциной Covishield

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины опроверг мифы о вакцинации от COVID-19 и подробно объяснил, почему таким фейкам верить нельзя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь вакцинация Максим Степанов вакцина от коронавируса
LITE
Лилия Ребрик рассказала, как борется с коронавирусом: советую так делать!
Лилия Ребрик рассказала, как борется с коронавирусом: советую так делать!