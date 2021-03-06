"Далай-лама" Степанов висловився про вакцину, але нарвався на критику: "на що ви натякаєте?"
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов показав себе у образі Далай-лами, який 6 березня якраз отримав перше щеплення вакциною від коронавірусу Covishield.
Відповідний жартівливий пост Степанов опублікував на своїй сторінці у Facebook.
У публікації український міністр нагадав, що вакцина, якою був привитий 85-річний духовний лідер Тибету, це продукт розробки Oxford/AstraZeneca, яким вакцинуються якраз зараз українці.
"Колаборантам COVID-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте, як Далай-лама", - написав Степанов, підкріпивши пост картиною художника Олександра Ройтбурда, на якій міністр зображений Далай-ламою.
"Далай-лама" Степанов на картині Ройтбурда (фото: facebook.com/maksym.stepanov.official)
Але далеко не всі юзери оцінили гумор Степанова. У коментарях до публікації багато хто називає його пост "цинічним".
Що саме пишуть люди у коментарях
- Вам мало, що ви завезли вакцину через фірму-прокладку з назвою "Милість Божа", так ви ще і вирішили пожартувати? А ви точно міністр? Чи учасник 95 Кварталу?
- Хто Степанова читав - той в цирку не сміється
- Я так розумію, що побічний ефект від Covishield - це неадекватна оцінка своїх можливостей, зокрема "почуття гумору"
- Хто такі "колаборанти ковіду"? Це ви на що натякаєте?
- Іду в церкву свічку поставлю... Хай оберігає країну від гастролюючого цирку.
- Чим дальше - тим цікавіше!
- Вимагаю відосік!
- От завезіть хоча б 20 млн доз, тоді будете щось про Далай-ламу казати
- "Креативу" вам не займати...
Нагадаємо, що Далай-лама вакцинувався в індійській лікарні. Після вакцинації за ним спостерігали лікарі протягом 30 хвилин. Після щеплення від коронавірусу Далай-лама закликав всіх людей бути сміливими і пройти вакцинацію.
Відео: Далай-лама отримав щеплення вакциною Covishield
Раніше повідомлялося, що МОЗ України спростував міфи про вакцинацію від COVID-19 і детально пояснив, чому таким фейкам не можна вірити.