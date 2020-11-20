Степанов и нардеп разругались в прямом эфире: очень невоспитанный человек

Максим Степанов (фото: РБК-Украина)

Глава Минздрава Украины Максим Степанов и нардеп из фракции "Голос" Ольга Стефанишина устроили словесную перепалку и обменялись взаимными обвинениями "во вредительстве" в медицине во время эпидемии коронавируса.

Чиновник и депутат разругались в прямом эфире телеканала "Украина 24".

В частности, министр назвал сбор парламентариями ста подписей за его отставку "национальной забавой", и заявил Стефанишиной, что она как депутат принимала участие в уничтожении медицины все 29 лет.

Также Степанов назвал все обвинения оппонента в ситуации с плохим обеспечением кислорода в больницах "генератором слов" и заявил, что не понимает ни одного вопроса - мол, это сплошные лозунги.

"Я не знаю, что отвечать этому человеку. Он не вызывает у меня никакой мысли отвечать на этот вопрос. Я не знаю, она же вопрос не может задать, кроме лозунгов. Она еще очень невоспитанный человек", - рассказал министр.

Также он отметил, что получил систему здравоохранения в начале апреля 2020 года с количеством коек, отведенных под кислород - до 3,5 тысяч, а сейчас в Украине уже 25 474 коек с кислородом. Также глава Минздрава рассказал, что по состоянию на сегодня делается 50 тысяч тестов в сутки.

"Мы начинали с того, что у нас не было даже теоретической мысли, как лечить COVID-19 - сейчас у нас есть хорошие протоколы лечения. У нас наименьший показатель летальности среди европейских стран. И мне будут говорить, что мы что-то не сделали?! Мы сделали больше, чем теоретически могли сделать. Представляю, в каком бы состоянии мы находились, если бы эта особа находилась в Министерстве здравоохранения", - заявил он.

Стефанишина в свою очередь обвинила Степанова в обогащении на закупках медоборудования и защитных костюмов.

Видео: Степанов и Стефанишина устроили перепалку в прямом эфире

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