Степанов і нардеп посварилися у прямому ефірі: дуже невихована людина

Максим Степанов (фото: РБК-Україна)

Глава МОЗ України Максим Степанов і нардеп з фракції "Голос" Ольга Стефанишина влаштували словесну перепалку та обмінялися взаємними звинуваченнями "у шкідництві" у медицині під час епідемії коронавірусу.

Чиновник і депутат посварилися у прямому ефірі телеканалу "Україна 24".

Зокрема, міністр назвав збір парламентаріями ста підписів за його відставку "національною забавою", і заявив Стефанишиній, що вона як депутат брала участь у знищенні медицини 29 років.

Також Степанов назвав всі звинувачення опонента в ситуації з поганим забезпеченням кисню в лікарнях "генератором слів" і заявив, що не розуміє жодного запитання - мовляв, це суцільні гасла.

"Я не знаю, що відповідати цій людині. Вона не викликає в мене жодної думки відповідати на це запитання. Я не знаю, вона ж запитання не може поставити, крім гасел. Вона ще дуже невихована людина", - розповів міністр.

Також він зазначив, що отримав систему охорони здоров'я на початку квітня 2020 року з кількістю ліжок, відведених під кисень - до 3,5 тисяч, а зараз в Україні вже 25 474 ліжок з киснем. Також глава МОЗ розповів, що станом на сьогодні робиться 50 тисяч тестів на добу.

"Ми починали з можливості держави робити 200 тестів на добу - зараз робимо 50 тис. Ми починали з того, що в нас не було навіть теоретичної думки, як лікувати COVID-19 - зараз у нас є хороші протоколи лікування. У нас найменший показник летальності серед європейських країн. І мені будуть казати, що ми щось не зробили?! Ми зробили більше, ніж теоретично могли зробити. Уявляю, в якому б стані ми перебували, якби ця особа перебувала в Міністерстві охорони здоров'я", - заявив він.

Стефанишина своєю чергою звинуватила Степанова у збагаченні на закупівлі медобладнання і захисних костюмів.

Відео: Степанов і Стефанишина влаштували перепалку в прямому ефірі

Раніше ми писали про те, що Максим Степанов зробив важливу заяву про коронавірус та обурився неправдивою інформацією про хворобу, яка розганяє паніку серед українців.

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