Степанов дал объяснение, зачем ввели карантин выходного дня в Украине

В Украине с 14 ноября вводится карантин выходного дня и в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки и заправки. Ресторанам разрешено работать только на доставку пищи. Как объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, такие меры нужны, чтобы разорвать цепь передачи коронавирусной инфекции.

На брифинге в пятницу, 13 ноября, глава Минздрава объяснил причину введения таких карантинных ограничений и отметил, что только так можно уменьшить контакты между людьми.

"Как этого можно достичь? Если люди в определенный период времени, а мы говорим о субботу-воскресенье, просто будут находиться дома и не будут пересекаться. Разные люди, между собой незнакомые, которые работают в разных городах", - заявил Максим Степанов.

Он напомнил, что в выходные дни в Украине разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, АЗС и транспорта. И это существенно ограничит передвижение людей и распространение коронавируса.

"Если закрыто все остальное, люди в субботу-воскресенье максимум, что могут - выйти или за продуктами, или в аптеку. Они не идут в ТРЦ, кинотеатры, кафе, рестораны в другие заведения питания. Они остаются дома, максимум - выходят погулять на улице. И таким образом люди, не знакомые между собой, не контактируют. И количество этих контактов в субботу-воскресенье существенно будет снижено. Таким образом мы в состоянии будем хотя бы в эти два дня разрывать цепь передачи болезни", - пояснил глава Минздрава.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с экскурсиями и турами на уик-энд во время карантина выходного дня.

А также рассказывали о том, что названы условия введения полного локдауна в Украине.