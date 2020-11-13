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Полный локдаун в Украине возможен: Радуцкий назвал вероятные условия

Пятница 13 ноября 2020 08:46
Полный локдаун в Украине возможен: Радуцкий назвал вероятные условия
Локдаун в Украине из-за коронавируса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Народный депутат назвал причины, по которым могут ввести локдаун в Украине

В Украине возможен полный локдаун в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий назвал условия, при которых в Украине могут ввести полный и строгий карантин.

Как отмечает Радуцкий, локдаун станет возможным в условиях максимальной нагрузки на медицину и врачам придется выбирать, кого из пациентов спасать, а кого – нет. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1"

"Полный локдаун, поверьте, я очень не хочу, чтобы мы даже говорили об этом, но полный локдаун возможен, когда, не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки — это локдаун системы здравоохранения. И это автоматом локдаун страны. Когда врач должен будет выбирать, кого спасать, а кого — нет. Это катастрофа. Это катастрофа для всей страны", - заявил Радуцкий.

Он добавил также, что результаты введения карантина выходного дня будут видны только через неделю. Если количество больных начнет снижаться, то это существенно снизит нагрузку на медицинскую систему.

"Если мы увидим, в результате карантина выходного дня у нас примерно на неделю будет держаться уровень 7-8 тысяч в сутки, значит, что-то было сделано неплохо", - объяснил специалист и отметил, что такая ситуация даст возможность отдохнуть врачам и подготовить места для больных.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 14 ноября в Украине начнет действовать карантин выходного дня.

А также рассказывали о том, как будут работать во время усиленного карантина детские сады и школы.

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Новости Украины Жизнь карантинлокдаун

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