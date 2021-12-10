STEM is FEM познакомил украинских школьниц с миром eLearning

На двухдневном модуле слушательницы - старшеклассницы украинских школ, узнали о технологиях, которые сегодня используются в онлайн-образовании, проблемные и, наоборот, самые перспективные направления развития. Ведущие специалисты отрасли сориентировали девушек в тех специализациях, которые вскоре станут самыми актуальными и научили основам моделирования образовательных онлайн-платформ.

Представители партнера модуля - международной образовательной онлайн-платформы Preply, рассказали о тонкостях работы со своим продуктом, а также дали девушкам полезные советы. Инжиниринг менеджер Preply Вадим Власенко подчеркнул, что главное в ІТ - постоянно учиться.

"Вы будете учиться каждый день. В течение всей жизни. Важно всегда оставаться терпеливым. Времени и возможностей у вас будет достаточно. Однако не стоит забывать и о настойчивости, которая поможет вам достигать поставленных целей", - заметил Власенко.

В модуле также участвовали мотивационные спикеры - успешные женщины из разных отраслей - высокопоставленные должностные лица, дипломаты, бизнесвумен и т.д. Украинская дизайнер ювелирных украшений Валерия Гузема поделилась своим секретом достижения успеха.

"У меня было большое количество неудач, из которых я заключила, что нельзя никогда сдаваться. Если вы попробовали один раз и вам не открыли дверь - не сдавайтесь! Попробуйте еще раз. Если вы думаете, что ответ "нет" - это однозначно "нет", вы не правы. Потому что первый, второй, пятый раз - это может быть "нет", а шестой - "да". Я тоже преуспела не с первого раза. Но понимание того, что каждую неудачу следует воспринимать как опыт, помогает развиваться и идти дальше", - поделилась Валерия.

В завершение модуля участницы соревновались в творческом конкурсе. Его задачей было разработать прототип образовательного цифрового проекта - сайта или приложения. Победу и приз - планшет Apple iPad128Gb и 200 долларов депозита на обучение на платформе Preply - получила 17-летняя Дарья Ковган из Запорожья.

"При выборе темы модуля мы всегда ориентируемся на запросы от девушек и их актуальность. На этот раз оба критерия достигли максимума. Во-первых, девушки всегда хотят больше узнать об ІТ. Во-вторых, учитывая последние новости по пандемии, онлайн-образование еще долго будет оставаться в тренде", - подчеркнул инициатор STEM is FEM, основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев.