STEM is FEM познакомил украинских школьниц с миром eLearning

Во время пандемии онлайн-образование приобретает все большую популярность. При этом растет и потребность в технических специалистах, которые будут создавать и поддерживать платформы для дистанционного обучения. Именно поэтому благотворительный образовательный проект STEM is FEM выбрал тему своего очередного бесплатного обучающего модуля IT в eLearning.
Об этом пишет РБК-Украина.Styler.
На двухдневном модуле слушательницы - старшеклассницы украинских школ, узнали о технологиях, которые сегодня используются в онлайн-образовании, проблемные и, наоборот, самые перспективные направления развития. Ведущие специалисты отрасли сориентировали девушек в тех специализациях, которые вскоре станут самыми актуальными и научили основам моделирования образовательных онлайн-платформ.
Представители партнера модуля - международной образовательной онлайн-платформы Preply, рассказали о тонкостях работы со своим продуктом, а также дали девушкам полезные советы. Инжиниринг менеджер Preply Вадим Власенко подчеркнул, что главное в ІТ - постоянно учиться.
"Вы будете учиться каждый день. В течение всей жизни. Важно всегда оставаться терпеливым. Времени и возможностей у вас будет достаточно. Однако не стоит забывать и о настойчивости, которая поможет вам достигать поставленных целей", - заметил Власенко.
В модуле также участвовали мотивационные спикеры - успешные женщины из разных отраслей - высокопоставленные должностные лица, дипломаты, бизнесвумен и т.д. Украинская дизайнер ювелирных украшений Валерия Гузема поделилась своим секретом достижения успеха.
"У меня было большое количество неудач, из которых я заключила, что нельзя никогда сдаваться. Если вы попробовали один раз и вам не открыли дверь - не сдавайтесь! Попробуйте еще раз. Если вы думаете, что ответ "нет" - это однозначно "нет", вы не правы. Потому что первый, второй, пятый раз - это может быть "нет", а шестой - "да". Я тоже преуспела не с первого раза. Но понимание того, что каждую неудачу следует воспринимать как опыт, помогает развиваться и идти дальше", - поделилась Валерия.
В завершение модуля участницы соревновались в творческом конкурсе. Его задачей было разработать прототип образовательного цифрового проекта - сайта или приложения. Победу и приз - планшет Apple iPad128Gb и 200 долларов депозита на обучение на платформе Preply - получила 17-летняя Дарья Ковган из Запорожья.
"При выборе темы модуля мы всегда ориентируемся на запросы от девушек и их актуальность. На этот раз оба критерия достигли максимума. Во-первых, девушки всегда хотят больше узнать об ІТ. Во-вторых, учитывая последние новости по пандемии, онлайн-образование еще долго будет оставаться в тренде", - подчеркнул инициатор STEM is FEM, основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев.
Модуль реализован при поддержке гранта The girls' fund от международного центра женского активизма We Are Purposeful. Проект является партнером всемирной кампании UN Women "Поколение равенства".
STEM is FEM - негосударственная образовательная инициатива. Ее цель - популяризация STEM-специальностей среди украинских старшеклассниц. Организаторы проекта проводят многочисленные бесплатные образовательные и мотивирующие мероприятия для девушек - вебины, воркшопы, встречи с учеными, учебные модули по STEM-специальностям и т.д. Анонсы событий публикуются на сайте STEM is FEM и на официальных страницах в Facebook и Instagram.