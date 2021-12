STEM is FEM познакомил украинских школьниц с миром eLearning

Во время пандемии онлайн-образование приобретает все большую популярность. При этом растет и потребность в технических специалистах, которые будут создавать и поддерживать платформы для дистанционного обучения. Именно поэтому благотворительный образовательный проект STEM is FEM выбрал тему своего очередного бесплатного обучающего модуля IT в eLearning.

"При выборе темы модуля мы всегда ориентируемся на запросы от девушек и их актуальность. На этот раз оба критерия достигли максимума. Во-первых, девушки всегда хотят больше узнать об ІТ. Во-вторых, учитывая последние новости по пандемии, онлайн-образование еще долго будет оставаться в тренде", - подчеркнул инициатор STEM is FEM, основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев.

Модуль реализован при поддержке гранта The girls' fund от международного центра женского активизма We Are Purposeful. Проект является партнером всемирной кампании UN Women "Поколение равенства".

STEM is FEM - негосударственная образовательная инициатива. Ее цель - популяризация STEM-специальностей среди украинских старшеклассниц. Организаторы проекта проводят многочисленные бесплатные образовательные и мотивирующие мероприятия для девушек - вебины, воркшопы, встречи с учеными, учебные модули по STEM-специальностям и т.д. Анонсы событий публикуются на сайте STEM is FEM и на официальных страницах в Facebook и Instagram.