STEM is FEM познайомив українських школярок зі світом eLearning

У добу пандемії онлайн-освіта набуває все більшої популярності. Разом із цим росте й потреба у технічних фахівцях, які будуть створювати та підтримувати платформи для дистанційного навчання. Саме тому благодійний освітній проєкт STEM is FEM обрав темою свого чергового безкоштовного навчального модуля IT в eLearning.

"При виборі теми модуля ми завжди орієнтуємося на запити від дівчат та їх актуальність. Цього разу обидва критерії досягли максимуму. По-перше, дівчата завжди хочуть більше дізнатися про ІТ. По-друге, враховуючи останні новини щодо пандемії, онлайн-освіта ще довго залишатиметься в тренді", - підкреслив ініціатор STEM is FEM, засновник технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв.

Модуль реалізовано за підтримки гранту "The girls' fund" від міжнародного центру жіночого активізму We Are Purposeful. Проект є партнером всесвітньої кампанії UN Women "Покоління рівності".

STEM is FEM - недержавна освітня ініціатива. Її мета - популяризація STEM-спеціальностей серед українських старшокласниць. Організатори проекту проводять численні безкоштовні освітні та мотивуючі заходи для дівчат - вебінари, воркшопи, зустрічі із науковицями, навчальні модулі зі STEM-спеціальностей і т.д. Анонси подій публікуються на сайті STEM is FEM та офіційних сторінках у Facebook та Instagram.