"Стаю на захист собак і свиней": Кукуюк представил острую поэзию про россиян

Новый стих Кукуюка

В нем он рассказывает о том, что не стоит обижать таких животных, как свиньи и собаки, называя ими россиян.

Также Кукуюк встал и на защиту контрацептивов (резиновых изделий). В стихотворении он упоминает, что было бы хорошо, если бы российские женщины знали о том, что существуют презервативы.

Михаил упоминает, что также не следует называть россиян го*ном, а их страну Мордором.

Как всегда, актер вызвал своей поэзией фурор в сети. Украинцы в восторге от того, как тонко Михаил подбирает метафоры, характеризующие россиян.