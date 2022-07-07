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"Стаю на захист собак і свиней": Кукуюк представил острую поэзию про россиян

Фото: Михаил Кукуюк разорвал сеть острой поэзией (Кадр из видео)
Автор: Людмила Жукова

Актер Михаил Кукуюк, который с начала войны вступил в тероборону, продолжает радовать украинцев своей проникновенной и острой поэзией. На этот раз артист написал стихотворение о россиянах.

Видео с новым творением Кукуюк опубликовал в Instagram.

Новый стих Кукуюка

В нем он рассказывает о том, что не стоит обижать таких животных, как свиньи и собаки, называя ими россиян.

Также Кукуюк встал и на защиту контрацептивов (резиновых изделий). В стихотворении он упоминает, что было бы хорошо, если бы российские женщины знали о том, что существуют презервативы.

Михаил упоминает, что также не следует называть россиян го*ном, а их страну Мордором.

Как всегда, актер вызвал своей поэзией фурор в сети. Украинцы в восторге от того, как тонко Михаил подбирает метафоры, характеризующие россиян.

  • Як влучно! Кожне слово! Так, і дилема є. Може як протилежність людині - нелюди, істоти іншого походження.
  • І справді немає такого ще слова... як не назови - все комплімент.
  • Біологічна маса, а не народ, а ви геніальні.
  • Гениально, Михаил!

Напомним, что ранее Кукуюк взорвал сеть стихом про украинских защитников.

А до этого он написал стих о россиянах и назвал его "Мати під боком сусіда - жлоба і хама".

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актер