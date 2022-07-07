"Стаю на захист собак і свиней": Кукуюк представил острую поэзию про россиян

Актер Михаил Кукуюк, который с начала войны вступил в тероборону, продолжает радовать украинцев своей проникновенной и острой поэзией. На этот раз артист написал стихотворение о россиянах.
Видео с новым творением Кукуюк опубликовал в Instagram.
В нем он рассказывает о том, что не стоит обижать таких животных, как свиньи и собаки, называя ими россиян.
Также Кукуюк встал и на защиту контрацептивов (резиновых изделий). В стихотворении он упоминает, что было бы хорошо, если бы российские женщины знали о том, что существуют презервативы.
Михаил упоминает, что также не следует называть россиян го*ном, а их страну Мордором.
Как всегда, актер вызвал своей поэзией фурор в сети. Украинцы в восторге от того, как тонко Михаил подбирает метафоры, характеризующие россиян.
Напомним, что ранее Кукуюк взорвал сеть стихом про украинских защитников.
А до этого он написал стих о россиянах и назвал его "Мати під боком сусіда - жлоба і хама".