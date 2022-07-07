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"Стаю на захист собак і свиней": Кукуюк представив гостру поезію про росіян

Фото: Михайло Кукуюк розірвав мережу гострою поезією (Кадр з відео)
Автор: Людмила Жукова

Актор Михайло Кукуюк, який з початку війни вступив в тероборону, продовжує радувати українців своєю проникливою і гострою поезією. Цього разу артист написав вірш про росіян.

Відео з новим творінням Кукуюк опублікував у Instagram.

Новий вірш Кукуюка

У ньому він розповідає про те, що не варто ображати таких тварин, як свині і собаки, називаючи ними росіян.

Також Кукуюк став і на захист контрацептивів (гумових виробів). У вірші він згадує, що було б добре, якби російські жінки знали про те, що існують презервативи.

Михайло згадує, що також не слід називати росіян гі*ном, а їхню країну Мордором.

Як завжди, актор викликав своєю поезією фурор в мережі. Українці в захваті від того, як тонко Михайло підбирає метафори, що характеризують росіян.

  • Як влучно! Кожне слово! Так, і дилема є. Може як протилежність людині - нелюди, істоти іншого походження.
  • І справді немає такого ще слова... як не назви-все комплімент.
  • Біологічна маса, а не народ, а ви геніальні.
  • Геніально, Михайло!

Нагадаємо, що раніше Кукуюк підірвав мережу віршем про українських захисників.

А до цього він написав вірш про росіян і назвав його "Мати під боком сусіда-жлоба і хама".

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