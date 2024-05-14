Став розумнішим і може жартувати. OpenAI представила нову версію ChatGPT

Що нового з'явилося у GPT-4o

Технічний директор OpenAI Миру Мураті повідомила на презентації в офісі OpenAI у Сан-Франциско, що GPT-4o має інтелект рівня GPT-4, а також покращені здібності в роботі з текстом, зображеннями та аудіо.

GPT-4o значно покращить роботу ШІ-чат-бота ChatGPT, який вже підтримує голосовий режим з використанням моделі перетворення тексту на мову. Нова модель посилить цю функцію, дозволяючи користувачам взаємодіяти з чат-ботом як з помічником, включаючи можливість ставити запитання та переривати відповіді.

GPT-4o забезпечує реагування в реальному часі та може розпізнавати емоції в голосі користувача, генеруючи відповідь у різних емоційних стилях.

Крім того, GPT-4o покращить візуальні можливості ChatGPT, дозволяючи швидко відповідати на запитання щодо запропонованих фотографій або екранів робочого столу.

З сьогодення GPT-4o доступна як платним, так і безкоштовним користувачам ChatGPT. Підписники тарифних планів ChatGPT Plus та Team отримають у 5 разів більше повідомлень.

Безкоштовні користувачі також отримають доступ до нових функцій, таких як пошук інформації в інтернеті, аналіз даних, створення графіків, робота із зображеннями та файлами, а також покращена пам'ять про попередні взаємодії. Безкоштовні користувачі матимуть змогу скористатися GPT Store.

GPT-4o підтримує більше мов з покращеною продуктивністю 50 мовами. В API GPT-4o працює вдвічі швидше, ніж GPT-4 (зокрема, GPT-4 Turbo), і коштує вдвічі дешевше за більш високих лімітів за швидкістю.

В даний час підтримка голосового спілкування в API GPT-4o не включена для всіх клієнтів, але буде запущена для невеликої групи довірених партнерів у найближчі тижні через ризик неправильного використання.