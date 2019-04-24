Статья о Зеленском вызвала международный скандал: все подробности

Статья о Владимире Зеленском от чешского издания Český rozhlas вызвала громкий скандал. И теперь посольство Украины ждет извинений за материал о новоизбранном президенте Украины.

Чешское издание Český rozhlas написало статью с оскорбительным заголовком "Еврей во главе украинских фашистов". Автор публикации Ян Фингерланд.

"Уважаемый Český rozhlas Plus, вы думаете, такая статья это нормально? Это отвратительно, и мы ждем извинений", - написали представители посольства Украины в Праге на своей официальной странице в Twitter.

В скандальной статье также говорится о том, что украинцы выбрали "отчаянного еврейского клоуна" просто потому, что политика всех остальных кандидатов была уже людям знакома.

Известно, что Владимир Зеленский родился Кривом Роге в обычной семье. Его отец математик, программист, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики. Мать Зеленского 40 лет проработала инженером.

Владимир Зеленский с женой Еленой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, по мнению эксперта по политике Александра Солонтая, Жизнь Владимира Зеленского после вступления в должность президента Украины изменится коренным образом.

Ранее сообщалось о том, что сеть шокирована заявлением Виктора Яуковчиа, который сообщил, что намерен вернуться в Украину. Адвокат бывшего президента отметил, что они будут добиваться снятия всех обвинений против Януковича, а также возбуждения уголовного дела против Порошенко.