Статус участника боевых действий: кто его получает и какие льготы он дает

Кто может получить статус УБД
Как указывается в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантях их социальной защиты", военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, военных прокуратур, полицейские, лица рядового и начальствующего состава.
Военнослужащие МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственно-исполнительной службы и другие военные формирования, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принимали непосредственной участие в антитеррористической операции.
Лица, которые вошли в состав добровольческих формирований территориальных общин и лица, которые вошли в состав формирований по охране общественного порядка и государственной границы.
Лица, которые брали участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, в результате военной агрессии РФ против Украины.
Кому еще могут дать статус УБД
Этот статус предоставляется лицам, которые были привлечены к проведению антитеррористической операции и задействованы к военным мерам по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания военной агрессии РФ на территории Украины.
Что нужно для получения статуса УБД
Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо иметь документ, который подтверждает участие в военных действиях. Важно, чтобы срок участия в антитеррористической операции превышал 30 дней.
Какие льготы есть у УБД
- Бесплатное получение лекарств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей
- Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов)
- Бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением ли получением компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения
- 75% скидки на оплату коммунальных платежей
- 75% скидки на отплату топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению
- Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта
- Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением специалистов
- Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация
- Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы
- Использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год
- Первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир и обеспечение топливом
- УБД, которые получили контузию, ранения или увечья во время войны, обеспечиваются жилой площадью
- Получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых жомов, присоединение к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство дачных участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с 5 года после окончания строительства
- Первоочередное право на вступление в жилищные кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческих обществах, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов
- Бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения
- По уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.
- Первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, ЖКХ, междугородного транспорта.
- Кроме того, участникам боевых действий предоставляются пенсии или ежемесячное денежное содержание или государственная социальная помощь, выплачиваемая вместо пенсии.
- Ежегодно до 5 мая участники боевых действий получают разовую денежную помощь в размере, который определяется Кабмином.