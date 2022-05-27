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Статус участника боевых действий: кто его получает и какие льготы он дает

Фото: Кто может получить статус УБД и какие есть льготы (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Все украинские военные, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины в составе воинских подразделений, соединений или объединений всех видов ВСУ и флота, имеют статус участников боевых действий.

Что дает этот статус и какие есть льготы у УБД сейчас - читайте в материале ниже.

Кто может получить статус УБД

Как указывается в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантях их социальной защиты", военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, военных прокуратур, полицейские, лица рядового и начальствующего состава.

Военнослужащие МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственно-исполнительной службы и другие военные формирования, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принимали непосредственной участие в антитеррористической операции.

Лица, которые вошли в состав добровольческих формирований территориальных общин и лица, которые вошли в состав формирований по охране общественного порядка и государственной границы.

Лица, которые брали участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, в результате военной агрессии РФ против Украины.

Кому еще могут дать статус УБД

Этот статус предоставляется лицам, которые были привлечены к проведению антитеррористической операции и задействованы к военным мерам по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания военной агрессии РФ на территории Украины.

Что нужно для получения статуса УБД

Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо иметь документ, который подтверждает участие в военных действиях. Важно, чтобы срок участия в антитеррористической операции превышал 30 дней.

Какие льготы есть у УБД

  • Бесплатное получение лекарств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей
  • Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов)
  • Бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением ли получением компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения
  • 75% скидки на оплату коммунальных платежей
  • 75% скидки на отплату топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению
  • Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта
  • Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением специалистов
  • Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация
  • Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы
  • Использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год
  • Первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир и обеспечение топливом
  • УБД, которые получили контузию, ранения или увечья во время войны, обеспечиваются жилой площадью
  • Получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых жомов, присоединение к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство дачных участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с 5 года после окончания строительства
  • Первоочередное право на вступление в жилищные кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческих обществах, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов
  • Бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения
  • По уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.
  • Первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, ЖКХ, междугородного транспорта.
  • Кроме того, участникам боевых действий предоставляются пенсии или ежемесячное денежное содержание или государственная социальная помощь, выплачиваемая вместо пенсии.
  • Ежегодно до 5 мая участники боевых действий получают разовую денежную помощь в размере, который определяется Кабмином.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое целевая мобилизация и кого могут призвать.

А также рассказывали о том, куда могут отправить тех, у кого есть "белый билет" для воинской службы.

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