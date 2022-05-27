Статус учасника бойових дій: хто його отримує і які пільги він дає

Хто може отримати статус УБД
Як зазначається в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військових прокуратур, поліцейські, особи рядового і начальницького складу.
Військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, державно-виконавчої служби та інші військові формування, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також брали безпосередню участь в антитерористичній операції.
Особи, які увійшли до складу добровольчих формувань територіальних громад та особи, які увійшли до складу формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.
Особи, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, внаслідок військової агресії РФ проти України.
Кому ще можуть дати статус УБД
Цей статус надається особам, які були залучені до проведення антитерористичної операції та задіяні до військових заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування військової агресії РФ на території України.
Що потрібно для отримання статусу УБД
Щоб отримати статус учасника бойових дій, необхідно мати документ, який підтверджує участь у військових діях. Важливо, щоб термін участі в антитерористичній операції перевищував 30 днів.
Які пільги є в УБД
- Безкоштовне отримання ліків та виробів медичного призначення за рецептами лікарів
- Першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів)
- Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням чи отриманням компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
- 75% знижки на оплату комунальних платежів
- 75% знижки на відплату палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню
- Безкоштовний проїзд на всіх видах громадського транспорту
- Щорічне медичне обстеження та диспансеризація із залученням фахівців
- Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація
- Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи
- Використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік
- Першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир та забезпечення паливом
- УБД, які отримали контузію, поранення або каліцтва під час війни, забезпечуються житловою площею
- Отримання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових жомів, приєднання до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій дачних ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з 5 року після закінчення будівництва
- Першочергове право на вступ до житлових кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації кооперативних гаражів, стоянок транспортних засобів та їх технічне обслуговування, у садівничих товариствах, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва та садових будинків
- Безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди та назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення
- По сплаті податків, зборів, мит та інших платежів до бюджету відповідно до Податкового та митного законодавства.
- Першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, ЖКГ, міжміського транспорту.
- Крім того, учасникам бойових дій надаються пенсії або щомісячне грошове утримання або державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії.
- Щорічно до 5 травня учасники бойових дій отримують разову грошову допомогу в розмірі, який визначається Кабміном.