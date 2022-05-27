Статус участника боевых действий: кто его получает и какие льготы он дает

Все украинские военные, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины в составе воинских подразделений, соединений или объединений всех видов ВСУ и флота, имеют статус участников боевых действий.

Что дает этот статус и какие есть льготы у УБД сейчас - читайте в материале ниже.

Кто может получить статус УБД

Как указывается в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантях их социальной защиты", военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, военных прокуратур, полицейские, лица рядового и начальствующего состава.

Военнослужащие МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственно-исполнительной службы и другие военные формирования, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принимали непосредственной участие в антитеррористической операции.

Лица, которые вошли в состав добровольческих формирований территориальных общин и лица, которые вошли в состав формирований по охране общественного порядка и государственной границы.

Лица, которые брали участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, в результате военной агрессии РФ против Украины.

Кому еще могут дать статус УБД

Этот статус предоставляется лицам, которые были привлечены к проведению антитеррористической операции и задействованы к военным мерам по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания военной агрессии РФ на территории Украины.

Что нужно для получения статуса УБД

Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо иметь документ, который подтверждает участие в военных действиях. Важно, чтобы срок участия в антитеррористической операции превышал 30 дней.

Какие льготы есть у УБД