Статус учасника бойових дій: хто його отримує і які пільги він дає

Всі українські військові, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту України у складі військових підрозділів, з'єднань або об'єднань усіх видів ЗСУ та флоту, мають статус учасників бойових дій.

Що дає цей статус і які є пільги в УБД зараз - читайте в матеріалі нижче.

Хто може отримати статус УБД

Як зазначається в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військових прокуратур, поліцейські, особи рядового і начальницького складу.

Військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, державно-виконавчої служби та інші військові формування, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Особи, які увійшли до складу добровольчих формувань територіальних громад та особи, які увійшли до складу формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.

Особи, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, внаслідок військової агресії РФ проти України.

Кому ще можуть дати статус УБД

Цей статус надається особам, які були залучені до проведення антитерористичної операції та задіяні до військових заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування військової агресії РФ на території України.

Що потрібно для отримання статусу УБД

Щоб отримати статус учасника бойових дій, необхідно мати документ, який підтверджує участь у військових діях. Важливо, щоб термін участі в антитерористичній операції перевищував 30 днів.

Які пільги є в УБД