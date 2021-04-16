"Статус Груп" запустил для жителей Осокорков бесплатный WiFi

"Недавно в открытом сквере на ул. Малоземельная, недалеко от жилого комплекса "Ривьера", появился бесплатный интернет, которым могут свободно пользоваться все жители и гости района. Такие привилегии есть далеко не в каждом, даже в самом пафосном уголке столицы. Подарок городу сделал столичный девелопер Status Group. Теперь, чтобы зайти в Интернет, не нужно подключаться к мобильным операторам и тратить средства: все, что нужно сделать, - просто зайти в wi-fi под ником Status Group и бесплатно пользоваться всемирной паутиной в неограниченных количествах в любое время суток", - отметили в компании.

В пресс-службе также объяснили, что хотят, чтобы людям было комфортно работать на свежем воздухе, общаться с друзьями, близкими, быть на связи и не зависеть от частных операторов и их тарифных планов. Кроме того, застройщик высадил сквер с розами, кленами и катальпами.

Напомним, ранее компания взялась за благоустройство набережной озера Подборная и планирует в ближайшее время преобразить территорию: построить фонтаны, скамейки, обустроить цветочные композиции, зоны для отдыха, спорта.