"Статус Груп" запустив для мешканців Осокорків безкоштовний WiFi

"Нещодавно у відкритому сквері на вул. Малоземельна, недалеко від житлового комплексу "Рів'єра", з'явився безкоштовний інтернет, яким можуть вільно користуватися всі жителі та гості району. Такі привілеї є далеко не в кожному, навіть в самому пафосному куточку столиці. Подарунок місту зробив столичний девелопер Status Group. Тепер, щоб зайти в Інтернет, не потрібно підключатися до мобільних операторів і витрачати кошти: все, що потрібно зробити, - просто зайти в wi-fi під ніком Status Group і безкоштовно користуватися всесвітньою павутиною в необмежених кількостях у будь-який час доби", - відзначили в компанії.

У прес-службі також пояснили, що хочуть, щоб людям було комфортно працювати на свіжому повітрі, спілкуватися з друзями, близькими, бути на зв'язку і не залежати від приватних операторів та їх тарифних планів.

Нагадаємо, раніше компанія взялась за благоустрій набережної озера Підборна і планує найближчим часом перетворити територію: побудувати фонтани, лавки, облаштувати квіткові композиції, зони відпочинку, спорту.