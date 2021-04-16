"Статус Груп" запустив для мешканців Осокорків безкоштовний WiFi

Вільний інтернет тепер доступний для жителів району Осокорки в Києві. Столичний девелопер Status Group встановив тут wi-fi по вул. Малоземельная, поряд з ЖК "Рів'єра".
Про це повідомила прес-служби компанії.
"Нещодавно у відкритому сквері на вул. Малоземельна, недалеко від житлового комплексу "Рів'єра", з'явився безкоштовний інтернет, яким можуть вільно користуватися всі жителі та гості району. Такі привілеї є далеко не в кожному, навіть в самому пафосному куточку столиці. Подарунок місту зробив столичний девелопер Status Group. Тепер, щоб зайти в Інтернет, не потрібно підключатися до мобільних операторів і витрачати кошти: все, що потрібно зробити, - просто зайти в wi-fi під ніком Status Group і безкоштовно користуватися всесвітньою павутиною в необмежених кількостях у будь-який час доби", - відзначили в компанії.
У прес-службі також пояснили, що хочуть, щоб людям було комфортно працювати на свіжому повітрі, спілкуватися з друзями, близькими, бути на зв'язку і не залежати від приватних операторів та їх тарифних планів.
Нагадаємо, раніше компанія взялась за благоустрій набережної озера Підборна і планує найближчим часом перетворити територію: побудувати фонтани, лавки, облаштувати квіткові композиції, зони відпочинку, спорту.
Як відомо, Status Group - девелоперська компанія з 15-річною історією. Торік бренд потрапив в топ-10 кращих забудовників Києва.
В їх кейсі об'єкти: ЖК бізнес-класу на Подолі Podil Plaza & Residence, комфорт-класу - "Рів'єра", "Рів'єра-2" і "Рив'єра-3", преміум-класу - Status Grad, комплекси клубного типу Sky River і Sky River-2, а також РК "Золотий Лев", БЦ Platinum і новий 11-поверховий БЦ Crystal.
Раніше будівельна компанія Status Group анонсувала відкриття нового бізнес-майданчику, 11-поверхового бізнес-центру Crystal біля РК "Рів'єра" у метро Славутич в Києві.