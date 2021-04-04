Status Group присоединилась к высадке деревьев возле метро Славутич
В субботу, 3 апреля, в день рождения Дарницкого района в Киеве активисты и меценаты высаживали деревья возле метро Славутич. В частности, компания застройщик Status Group высадили 10 кленов и 10 лип, а также покрасили перила возле метро.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Современные границы Дарницкого района были утверждены в 2002 году.
В этом году району - 86 лет.
"В этот день мы чувствуем себя именинниками - частицей единой, большой дружной семьи. Поздравляем каждого из вас и желаем здоровья и процветания всем нам", - сообщили в компании.
С апреля в день рождения Дарнице состоялась высадка деревьев возле м. Славутич. К вашему вниманию видеорепортаж с места события . Ваш #ДевелоперStatusGroupPosted by Статус Групп - Status Group on Saturday, April 3, 2021
Напомним, девелоперская компания "полного цикла" Status Group входит в десятку лучших застройщиков Киева.