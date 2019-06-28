Даже статистов не меняют: в сети показали обман с российскими паспортами в "Л/ДНР"

На Донбассе жителям оккупированных территорий Кремль стал выдавать паспорта Росийской Федерации. Действия страны-агрессора резко осудили не только сама Украина, но и весь цивилизованный мир, а сами документы не признаются. Впрочем, российская пропаганда продолжает рассказывать о якобы успешной паспортизации, но фейки регулярно разоблачают. Один из таких примеров привел офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

Так, он опубликовал в сети фото одной и той же женщины-актрисы, которую пропагандисты показывали в разное время и в разных сюжетах.

"Корми vaту layном или как делают фейки роспропаганда", - рассказал Штефан.

На первом снимке, датированным 2019 годом, показана "счастливая обладательница 1000 паспортов российских оккупантов Лариса Лазаренко".

Фото: facebook.com/Shtirlitz69

А на втором фото - еще за 2017-й - та же самая женщина: "Ой, опять Лариса Лазаренко и снова обладательница паспорта от оккупантов".

Фото: facebook.com/Shtirlitz69

"Они даже статистов для картинок не меняют. Но пипл хавает, зомбоящик работает", - подытожил офицер.

Как сообщалось ранее, известный волонтер и блогер, офицер ВСУ Мирослав Гай назвал выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО на Донбассе частью системной политики страны-агрессора по уничтожению Украины. Он подчеркнул, что сейчас Украина стоит перед самым большим вызовом сохранения государственности с момента 2014 го года.

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