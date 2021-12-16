Статистика PornHub показала ментальную разницу между украинцами и россиянами

Украина вошла в топ-20 стран по просмотрам видео для взрослых на Pornhub в 2021 году и заняла 14-е место. Согласно данным ресурса, предпочтения наших граждан при выборе контента 18+ все больше "солидаризуются" с нашими западными европейскими соседями, а не с другими постсоветскими странами.

Это следует из обзора от Pornhub Insights с анализом самых горячих тенденции, терминов и поисковых запросов пользователей во всем мире.

Как указывается в статистике крупнейшего сайта "клубнички" с миллиардными просмотрами, в двадцатку стран по посещениям ресурса по итогам уходящего года попали (рейтинг - в таком порядке):

Топ-20 стран по трафику на Pornhub

США, Великобритания, Япония, Франция, Италия, Мексика, Канада, Германия, Филиппины, Бразилия, Испания, Австралия, Польша, Украина, Нидерланды, Аргентина, Колумбия, Россия, Швеция, Чили.

фото: pornhub.com/insights

Тенденции любителей "клубнички" в Украине

Из анализа просмотров ресурса пользователями интернета в Украине следует, что в 2021 году количество поисковых запросов с использованием кириллицы резко увеличилось.

Категория видео MILF заняла лидирующие позиции - контент такой направленности вместе с украинцами больше всего смотрят, в том числе, в таких странах ЕС, как Германия, Польша, Нидерланды...

А вот видео категории "хентай" в Украине потеряло несколько пунктов - такой контент среди пользователей ресурса на территории Евразии является самым популярным в России, Беларуси, Балтийских странах...

фото: pornhub.com/insights

"Ментальное удаление"

Кстати, в сети уже обратили внимание на такую тенденцию, в которой усмотрели определенный подтекст и ментальную разницу между украинцами и россиянами.

"А можно ли падение "хентая" на два пункта в украинском рейтинге порнхаба расценивать как ментальное удаление от России?" - задался вопросом Андрей Капранов в своем Facebook.

Данные обзора 2021 Pornhub по Украине

Что касается других горячих терминов и предпочтений украинских посетителей сайта Pornhub, то картина выглядит так:

Чаще всего в нашей стране ищут слово "секс". Термины, означающие "жесткий", "сквирт", "минет" и "массаж", стали самыми популярными в локализованных поисках. Популярные термины на кириллице включают "крупным планом" (+ 241%), "куколд" (+ 224%) и "огромные сиськи" (+ 172%).

Между тем, по сравнению с остальным миром, украинские посетители на + 728% чаще просматривают категорию "русские", на + 157% чаще смотрят видео "фистинг" и на 112% чаще смотрят видео с "вечеринками".

фото: pornhub.com/insights

В топ-5 порнозвезд попали Лана Роудс, Ева Эльфи, Миа Халифа, Лекси Лор и Мини Дива.

Украинцы в 2021 году на сайте видео 18+ стали меньше проводить времени в сравнении с прошлым годом: в среднем визит длится почти 10 минут.

фото: pornhub.com/insights

В нашей стране в 2021 году женщины стали больше посещать ресурс, но все равно лидируют пользователи-мужчины: количество в процентном соотношении распределилось так: 42 и 58 соответственно.

фото: pornhub.com/insights