Статистика PornHub показала ментальную разницу между украинцами и россиянами
Украина вошла в топ-20 стран по просмотрам видео для взрослых на Pornhub в 2021 году и заняла 14-е место. Согласно данным ресурса, предпочтения наших граждан при выборе контента 18+ все больше "солидаризуются" с нашими западными европейскими соседями, а не с другими постсоветскими странами.
Это следует из обзора от Pornhub Insights с анализом самых горячих тенденции, терминов и поисковых запросов пользователей во всем мире.
Как указывается в статистике крупнейшего сайта "клубнички" с миллиардными просмотрами, в двадцатку стран по посещениям ресурса по итогам уходящего года попали (рейтинг - в таком порядке):
Топ-20 стран по трафику на Pornhub
США, Великобритания, Япония, Франция, Италия, Мексика, Канада, Германия, Филиппины, Бразилия, Испания, Австралия, Польша, Украина, Нидерланды, Аргентина, Колумбия, Россия, Швеция, Чили.
фото: pornhub.com/insights
Тенденции любителей "клубнички" в Украине
Из анализа просмотров ресурса пользователями интернета в Украине следует, что в 2021 году количество поисковых запросов с использованием кириллицы резко увеличилось.
Категория видео MILF заняла лидирующие позиции - контент такой направленности вместе с украинцами больше всего смотрят, в том числе, в таких странах ЕС, как Германия, Польша, Нидерланды...
А вот видео категории "хентай" в Украине потеряло несколько пунктов - такой контент среди пользователей ресурса на территории Евразии является самым популярным в России, Беларуси, Балтийских странах...
фото: pornhub.com/insights
"Ментальное удаление"
Кстати, в сети уже обратили внимание на такую тенденцию, в которой усмотрели определенный подтекст и ментальную разницу между украинцами и россиянами.
"А можно ли падение "хентая" на два пункта в украинском рейтинге порнхаба расценивать как ментальное удаление от России?" - задался вопросом Андрей Капранов в своем Facebook.
Данные обзора 2021 Pornhub по Украине
Что касается других горячих терминов и предпочтений украинских посетителей сайта Pornhub, то картина выглядит так:
Чаще всего в нашей стране ищут слово "секс". Термины, означающие "жесткий", "сквирт", "минет" и "массаж", стали самыми популярными в локализованных поисках. Популярные термины на кириллице включают "крупным планом" (+ 241%), "куколд" (+ 224%) и "огромные сиськи" (+ 172%).
Между тем, по сравнению с остальным миром, украинские посетители на + 728% чаще просматривают категорию "русские", на + 157% чаще смотрят видео "фистинг" и на 112% чаще смотрят видео с "вечеринками".
фото: pornhub.com/insights
В топ-5 порнозвезд попали Лана Роудс, Ева Эльфи, Миа Халифа, Лекси Лор и Мини Дива.
Украинцы в 2021 году на сайте видео 18+ стали меньше проводить времени в сравнении с прошлым годом: в среднем визит длится почти 10 минут.
фото: pornhub.com/insights
В нашей стране в 2021 году женщины стали больше посещать ресурс, но все равно лидируют пользователи-мужчины: количество в процентном соотношении распределилось так: 42 и 58 соответственно.
фото: pornhub.com/insights
Напомним, недавно появилось исследование, которое показало, что в Украине мужчины занимаются сексом чаще женщин и тоже имитируют оргазм.
Добавим также, ранее эксперт назвала частые ошибки женщин в сексе.