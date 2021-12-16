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Статистика PornHub показала ментальную разницу между украинцами и россиянами

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Четверг 16 декабря 2021 19:20
Статистика PornHub показала ментальную разницу между украинцами и россиянами Фото: появился обзор за 2021 год от PornHub по Украине (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Украина вошла в топ-20 стран по просмотрам видео для взрослых на Pornhub в 2021 году и заняла 14-е место. Согласно данным ресурса, предпочтения наших граждан при выборе контента 18+ все больше "солидаризуются" с нашими западными европейскими соседями, а не с другими постсоветскими странами.

Это следует из обзора от Pornhub Insights с анализом самых горячих тенденции, терминов и поисковых запросов пользователей во всем мире.

Как указывается в статистике крупнейшего сайта "клубнички" с миллиардными просмотрами, в двадцатку стран по посещениям ресурса по итогам уходящего года попали (рейтинг - в таком порядке):

Топ-20 стран по трафику на Pornhub

США, Великобритания, Япония, Франция, Италия, Мексика, Канада, Германия, Филиппины, Бразилия, Испания, Австралия, Польша, Украина, Нидерланды, Аргентина, Колумбия, Россия, Швеция, Чили.

Статистика PornHub показала ментальную разницу между украинцами и россиянами

фото: pornhub.com/insights

Тенденции любителей "клубнички" в Украине

Из анализа просмотров ресурса пользователями интернета в Украине следует, что в 2021 году количество поисковых запросов с использованием кириллицы резко увеличилось.

Категория видео MILF заняла лидирующие позиции - контент такой направленности вместе с украинцами больше всего смотрят, в том числе, в таких странах ЕС, как Германия, Польша, Нидерланды...

А вот видео категории "хентай" в Украине потеряло несколько пунктов - такой контент среди пользователей ресурса на территории Евразии является самым популярным в России, Беларуси, Балтийских странах...

Статистика PornHub показала ментальную разницу между украинцами и россиянами

фото: pornhub.com/insights

"Ментальное удаление"

Кстати, в сети уже обратили внимание на такую тенденцию, в которой усмотрели определенный подтекст и ментальную разницу между украинцами и россиянами.

"А можно ли падение "хентая" на два пункта в украинском рейтинге порнхаба расценивать как ментальное удаление от России?" - задался вопросом Андрей Капранов в своем Facebook.

Данные обзора 2021 Pornhub по Украине

Что касается других горячих терминов и предпочтений украинских посетителей сайта Pornhub, то картина выглядит так:

Чаще всего в нашей стране ищут слово "секс". Термины, означающие "жесткий", "сквирт", "минет" и "массаж", стали самыми популярными в локализованных поисках. Популярные термины на кириллице включают "крупным планом" (+ 241%), "куколд" (+ 224%) и "огромные сиськи" (+ 172%).

Между тем, по сравнению с остальным миром, украинские посетители на + 728% чаще просматривают категорию "русские", на + 157% чаще смотрят видео "фистинг" и на 112% чаще смотрят видео с "вечеринками".

Статистика PornHub показала ментальную разницу между украинцами и россиянами

фото: pornhub.com/insights

В топ-5 порнозвезд попали Лана Роудс, Ева Эльфи, Миа Халифа, Лекси Лор и Мини Дива.

Украинцы в 2021 году на сайте видео 18+ стали меньше проводить времени в сравнении с прошлым годом: в среднем визит длится почти 10 минут.

Статистика PornHub показала ментальную разницу между украинцами и россиянами

фото: pornhub.com/insights

В нашей стране в 2021 году женщины стали больше посещать ресурс, но все равно лидируют пользователи-мужчины: количество в процентном соотношении распределилось так: 42 и 58 соответственно.

Статистика PornHub показала ментальную разницу между украинцами и россиянами

фото: pornhub.com/insights

Напомним, недавно появилось исследование, которое показало, что в Украине мужчины занимаются сексом чаще женщин и тоже имитируют оргазм.

Добавим также, ранее эксперт назвала частые ошибки женщин в сексе.

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