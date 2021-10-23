Эксперт назвала самые частые ошибки женщин в сексе

Психолог-сексолог Юлия Дамочкина рассказала о самых частых ошибках, которые женщины допускают в сексе. Среди таких: думать, стараться, бояться. Как можно испортить этот приятнейший процесс – читайте ниже в материале Styler.

Думать

Такая ошибка является частой причиной отсутствия оргазма. Чтобы получить удовольствие, постарайтесь отключить голову.

"Залипая в голове, прокручивая в мыслях прошедший день и нерешенные вопросы, женщина отделена от своего тела и ощущений. Потому что за мышление и чувства отвечают разные участки мозга", - говорит эксперт.

Бояться оценки и осуждения

Вместо то того, чтобы кайфонуть от процесса, дамы часто начинают прокручивать в голове нечто вроде: "Красиво ли я выгляжу в такой позе? Не видит ли он мой целлюлит? О, боже, я не добрила голень! Как я там пахну? Что он обо мне подумает?"

Такие страхи зажимают, вызывая напряжение. И ваш партнер это конечно почувствует.

Излишне стараться. Особенно характерно на старте отношений

"Да, нам всем хочется удивлять и восхищать партнера, но когда секс превращается в попытки получить пятерку, то обоим сложно расслабиться. Если, конечно, это не игра «учитель и студентка", - уверена психолог и советует расслабиться и получать удовольствие.

Фокусироваться только на партнере

Такую ошибку можно назвать "Лежи, я сама все сделаю".

Это приемлемо иногда, когда женщина хочет поиграть в альфа-самку. Но злоупотреблять не стоит, чтобы это не стало шаблоном ваших сексуальных отношений. Если женщина будет только дарить удовольствие, а не получать его, то в конце концов будет нарастать неудовлетворённость, что может испортить ваши отношения.

Перекладывание ответственности за оргазм на партнера

«Вот я сейчас лягу, а он пусть сделает мне счастье. Я же у него не первая, наверняка все знает и умеет». А он и так старается, и эдак... А женщина лежит и злится: во-первых, делает не так, а во-вторых не то", - добавила эксперт.