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Статистика PornHub показала ментальну різницю між українцями і росіянами

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Четвер 16 грудня 2021 19:20
Статистика PornHub показала ментальну різницю між українцями і росіянами Фото: з'явився огляд за 2021 рік від PornHub по Україні (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Україна увійшла до топ-20 країн за переглядами відео для дорослих на Pornhub у 2021 році та посіла 14-е місце. Згідно з даними ресурсу, переваги наших громадян при виборі контенту 18+ все більше "солідаризуються" з нашими західними європейськими сусідами, а не з іншими пострадянськими країнами.

Це випливає з огляду від Pornhub Insights з аналізом найгарячіших тенденції, термінів і пошукових запитів користувачів у всьому світі.

Як вказується в статистиці найбільшого сайту "полунички" з мільярдними переглядами, до двадцятки країн за відвідуваннями ресурсу за підсумками року, що минає, потрапили (рейтинг - в такому порядку):

Топ-20 країн по трафіку на Pornhub

США, Велика Британія, Японія, Франція, Італія, Мексика, Канада, Німеччина, Філіппіни, Бразилія, Іспанія, Австралія, Польща, Україна, Нідерланди, Аргентина, Колумбія, Росія, Швеція, Чилі.

Статистика PornHub показала ментальну різницю між українцями і росіянами

фото: pornhub.com/insights

Тенденції любителів "полунички" в Україні

З аналізу переглядів ресурсу користувачами інтернету в Україні випливає, що в 2021 році кількість пошукових запитів з використанням кирилиці різко збільшилася.

Категорія відео MILF зайняла лідируючі позиції - контент такої спрямованості разом з українцями найбільше дивляться, в тому числі в таких країнах ЄС, як Німеччина, Польща, Нідерланди...

А ось відео категорії "хентай" в Україні втратило кілька пунктів - такий контент серед користувачів ресурсу на території Євразії є найпопулярнішим в Росії, Білорусі, Балтійських країнах...

Статистика PornHub показала ментальну різницю між українцями і росіянами

фото: pornhub.com/insights

"Ментальне віддалення"

До речі, в мережі вже звернули увагу на таку тенденцію, в якій угледіли певний підтекст і ментальну різницю між українцями та росіянами.

"А можна падіння "хентая" на два пункти в українському рейтингу порнхаба розцінювати як ментальне віддалення від Росії?" - задався питанням Андрій Капранов у своєму Facebook.

Дані огляду 2021 Pornhub по Україні

Що стосується інших гарячих термінів і переваг українських відвідувачів сайту Pornhub, то картина виглядає так:

Найчастіше в нашій країні шукають слово"секс". Терміни, що означають "жорсткий", "сквірт", "мінет" і "масаж", стали найпопулярнішими в локалізованих пошуках. Популярні терміни на кирилиці включають "крупним планом" (+241%)," куколд "(+224%) і "величезні сиськи" (+172%).

Тим часом у порівнянні з іншими країнами світу, українські відвідувачі на + 728% частіше переглядають категорію "росіяни", на + 157% частіше дивляться відео "фістинг" і на 112% частіше дивляться відео з "вечірками".

Статистика PornHub показала ментальну різницю між українцями і росіянами

фото: pornhub.com/insights

До топ-5 порнозірок потрапили Лана Роудс, Єва Ельфі, Міа Халіфа, Лексі Лор та Міні Діва.

Українці в 2021 році на сайті відео 18+ стали менше проводити часу в порівнянні з минулим роком: в середньому візит триває майже 10 хвилин.

Статистика PornHub показала ментальну різницю між українцями і росіянами

фото: pornhub.com/insights

В нашій країні в 2021 році жінки стали більше відвідувати ресурс, але все одно лідирують користувачі-чоловіки: кількість в процентному співвідношенні розподілилося так: 42 і 58 відповідно.

Статистика PornHub показала ментальну різницю між українцями і росіянами

фото: pornhub.com/insights

Нагадаємо, нещодавно з'явилося дослідження, яке показало, що в Україні чоловіки займаються сексом частіше за жінок і теж імітують оргазм.

Додамо також, раніше експерт назвала найчастіші помилки жінок у сексі.

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