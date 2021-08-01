Как провести незабываемый отдых и не думать о работе в отпуске: советы психолога

Довольно часто даже честно заслуженный отпуск нам портят навязчивые мысли о работе. Но разве это отдых, когда даже на пляже, попивая коктейль, должен быть всегда "на связи" с коллегами, руководителями или клиентами?..

Как психологически подготовиться к отдыху

Здесь есть два важных момента. Первый - ваш отпуск должен быть запланированным, чтобы у вас не возникало тревоги и неуверенности из-за необычно большого количества свободного времени. К тому же, выбирая направление для путешествия, планируя активность и представляя себя в отпуске, вы настраиваете свой мозг на "зону отдыха" волну.

Второй момент - стоит завершить все неотложные дела, чтобы вы без волнений могли оставить работу на 2-3 недели (а именно столько минимально должен длиться полноценный отпуск). Это даст возможность переключиться с рабочих задач на отдых.

Как сделать свой отдых комфортным и ограничить работу на расстоянии

Предупредить коллег и руководителя, что вы не сможете отвечать на звонки и письма во время отпуска. И действительно не отвечать, если они и постараются связаться с вами. Для этого можно отключить в мобильном оповещение рабочих чатов и приложений. Первые несколько дней может быть соблазн проверять, что же там, но со временем будет легче не думать о работе. Замечательно, если во время отдыха у вас будет возможность вообще провести себе инфодетокс и не пользоваться гаджетами вообще.

Как окунуться в отпуск с головой и отпустить все остальное

Четко поставленные границы между работой и отдыхом и навык отпускания контроля очень в этом помогут. Также, если вы запланировали на отдых что-то действительно интересное и увлекательное для вас, это поможет меньше думать о работе.

Старайтесь во время отпуска максимально быть "здесь и сейчас". Погружайтесь в ощущение: какого цвета цветы над дорогой, какие оттенки вкуса у нового для вас блюда, как песок окутывает ваши ноги, когда вы гуляете по пляжу.

Фото: психолог Анна Збарская рассказала, как провести незабываемый отдых

Как плавно войти в рабочий график после отпуска

Во-первых, планировать отпуск так, чтобы у вас по возвращении было еще по крайней мере 2-3 дня для того, чтобы не только физически, но и психологически вернуться с отдыха. Во-вторых, не нужно пытаться войти в 100% мощность сразу. Пусть первые дни после отпуска будут посвящены более легким задачам или планированию. Не перерабатывайте и позвольте себе немного времени на адаптацию.

Как не поймать "стресс" после отдыха на работе

Стресс очень часто возникает через наш способ мышления. Сравните два подхода: "Фу, снова возвращаться на работу, это так несправедливо!" да "О, я отдохнула и могу возвращаться к работе с кучей энергии!". Как думаете, в каком случае у человека будет стресс?

На телесном уровне можно позаботиться о себе, восстановив график сна и распорядок дня до того, как вы вернетесь на работу. Тогда у вашего организма будет меньше причин для стресса, когда вы вернетесь в офис. И не забывайте о восстановлении сил и заботе о себе и после отпуска. Достаточная физическая активность, соблюдение режима сна и питания помогут сохранить энергию, восстановленную в отпуске, надолго.

Что такое депрессия после отпуска, как она проявляется и как ее преодолеть

Этим термином называют ощущение грусти и угнетения, когда из насыщенного отдыха возвращаешься к работе. Начинает казаться, что энергии даже меньше, чем до отпуска.

Стоит сохранять позитивный настрой и не давать себе оказаться в плену депрессивных мыслей.

Постепенный переход с отдыха обратно к работе, забота о своем физическом состоянии и поддержка близких помогут уменьшить негативные эмоции. Если же депрессивное состояние сохраняется дольше двух, стоит обратиться к специалисту - психологу за помощью.