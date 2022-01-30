Стать счастливее в феврале: от каких пяти вещей нужно отказаться в конце зимы

Февраль является последним месяцем зимы и с энергетической точки зрения – переломным моментом между зимой и весной. Это период пробуждения от спячки и пересмотра своих целей и планов.

Поэтому в последнем месяце зимы стоит оставить то, что вам весной и летом уже точно не понадобится.

Сомнения и страхи

Добиться успеха в феврале с сомнениями, страхами и комплексами будет довольно сложно. Вам нужна будет активность и смелость. И чтобы стать успешнее и счастливее, стоит твердо сказать себе: "я могу", "все получится".

Все трудности и неприятности можно будет победить в том случае, если вы наполните свое сердце уверенностью в себе и оптимизмом.

Проблемы со здоровьем

Все зимние вирусы уже побеждены и пришла пора восстанавливать организм. Неприятности в этой сфере могут замедлить вашу работу и развитие. Выделите время на борьбу с недомоганиями, усталостью и болезнями.

Избавьтесь от всего, что тормозит ваши дела. Все приятные изменения в жизни начинаются с маленьких шагов. Поэтому начните с самых актуальных и важных проблем.

Общение с токсичными людьми

Перестаньте общаться с теми, кто не приносит ничего хорошего в вашу жизнь и заставляет вас чувствовать пустоту, разочарование, негатив и отрицательные эмоции.

Если полностью абстрагироваться от токсичных людей нет возможности, то научитесь с ними взаимодействовать по-новому. Не слушайте их, не спорьте с ними, не поддерживайте с ними близкий контакт. Они могут пробудить в вас сомнения и страхи.

Лень и апатия

Постарайтесь поменьше прокрастинировать, меньше проводить времени в бездействии и апатии. Сложные, трудновыполнимые или неправильные задачи могут загнать ваше настроение в угол. Откажитесь от ненужных амбиций, правильно рассчитывайте свои силы и займитесь чем-то более простым и понятным.

Чтобы прогнать прочь тоску и депрессию, займитесь приятными делами, любимым хобби, общайтесь с позитивными людьми.

Изжившие отношения

Дружба и любовь, которые перестали приносить вам удовольствие – ненужное тяжелое бремя для вас в феврале.

Не посвящайте себя тому, кто в вас не нуждается, кто не любит, не уважает и не желает тратить свое время на ваше общение. Оставаясь в таких отношениях, вы лишаете себя хорошего настроения и отпугиваете удачу и перемены в жизни.