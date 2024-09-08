Старять і виглядають дешево. 5 речей, які можуть зіпсувати будь-який образ жінки

Не секрет, що навіть найдорожчий "лук" може мати максимально дешевий вигляд. Усе враження здатні зіпсувати 5 речей, про які не всі пам'ятають. Жінка може бути стильною, ефектною та просто неперевершеною, якщо подбає про усі аспекти свого образу.
Як мати "дорогий" вигляд та які речі старять, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Звісно, враховуйте не лише поради, а ще ситуативність, власний смак та бажання слідувати трендам. Навіть якщо якась річ вважається немодною, але ви дуже її любите - спробуйте вдало її стилізувати. Втім, усе ж існують декілька неписаних "правил".
Нині існує чимало трендових та сучасних дизайнів, які підійдуть жінкам будь-якого віку. Але деякі варіанти покриття, які передбачають занадто багато камінців, золотих візерунків або ж об'ємної ліпнини з квітів, вже вишли з моди.
Які нігті додають віку (ілюстрація: freepik.com)
Навіть якщо речі дійсно брендові, а не підробка, не завжди слід хизуватися всім й одразу. Багато логотипів на одязі можуть справити зовсім не те враження, на яке ви розраховуєте. "Лук", який складається виключно з вбрання, яке буквально вкрито модними літерами та фірмовими принтами, може навпаки мати дешевий вигляд.
Йдеться про ситуації, коли жінка збирається на пляж, але обирає вбрання, яке підходить для світського заходу, або ж приходить на дитячий день народження у розкішній вечірній сукні. Навіть якщо у вашій шафі припадає пилом неймовірний "лук", але приводу його вдягти немає, просто дочекайтеся дійсно вдалого моменту. Бажання "вигуляти" найкращі речі прямо тут і зараз не завжди доречне.
Як правильно обирати одяг (ілюстрація: freepik.com)
Ця ситуація може трапитися як з дівчиною, так і з жінкою за 50. Дослухайтеся порад стилістів та експертів, які складають "капсули" й готують тематичні добірки саме для вашого віку. Молодій дівчині не завжди буде личити максимально стриманий твідовий костюм, так само як жінці у віці буде важко справити враження у міні з воланами та занадто оголеними частинами тіла.
Ніякі речі не матимуть "дорогий" вигляд, якщо жінка не буде їх прати. Це ж стосується зачіски, манікюру та педикюру, чистої шкіри та брудного взуття. Дбайте не лише про трендовість вбрання, а й про його стан. Якщо річ потрібно прасувати - прасуйте, якщо улюблені туфлі вкрилися тріщинами або ви зламали каблук - віднесіть їх в ремонт.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Ukr.Media, Who What Wear.