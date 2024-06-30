Донька Полякової розбурхала мережу "недитячими" фото: "зіркова" мама емоційно відреагувала

Нова фотосесія Маші Полякової

На кадрах Полякова-молодша з'явилася з розпущеним волоссям, вона позувала на тлі зелених рослин. Тіло Марія прикрила мокрим простирадлом. Завершили образ лаконічні аксесуари на шиї.

"Зіркова" мама вже встигла відреагувати на ефектні кадри та залишила коментар до її публікації.

"Прекрасна! Без ретуші, крута!" - написала співачка.

Марія показала сміливі кадри (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Реакція мережі

Тим часом підписники також активно відреагували на новий контент з боку 19-річної дівчини. Дехто навіть зауважив, що фотографії нагадали їм картини з епохи Ренесансу. Ось деякі коментарі юзерів:

"Остання - там обличчя схоже на жінку з картин епохи Ренесансу"

"Найкраща! Навіть словами не можу передат, яка ти тендітна і неможлива на світлинах"

"Дивишся у саму душу"

"Круті фото! В них є майбутнє"

"Яка жіноча, мила, ніжна та природна!".

Юзери активно відреагували на нові фото дівчини (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, Маша Полякова - старша донька Олі Полякової. Також у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським артистка виховує молодшу доньку Алісу, яка нещодавно повернулася до України після тривалого перебування у Великій Британії.

Марія, як відомо, теж раніше вчилася у Британії, але після року в чужій країні покинула виш, приїхала в додому і стала студенткою музичної академії імені Чайковського.

Марії Поляковій 19 років (Фото: instagram.com/mashapolyakova)