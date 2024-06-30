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Дочь Поляковой взбудоражила сеть "недетскими" фото: "звездная" мама эмоционально отреагировала

Оля Полякова с дочерью Машей (Фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Любовь Блажко

Старшая дочь Оли Поляковой Мария поразила подписчиков свежим контентом. Так, в своем блоге она поделилась результатами смелой фотосессии, на которой предстала в полуобнаженном виде.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.

Новая фотосессия Маши Поляковой

На кадрах Полякова-младшая появилась с распущенными волосами, она позировала на фоне зеленых растений. Тело Мария прикрыла мокрой простыней. Завершили образ лаконичные аксессуары на шее.

"Звездная" мама уже успела отреагировать на эффектные кадры и оставила комментарий к ее публикации.

"Прекрасная! Без ретуши, крутая!" - написала певица.

Мария показала смелые кадры (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Реакция сети

Тем временем подписчики тоже активно отреагировали на новый контент со стороны 19-летней девушки. Некоторые даже отметили, что фотографии напомнили им картины из эпохи Ренессанса. Вот некоторые комментарии пользователей:

  • "Последняя - там лицо похоже на женщину из картин эпохи Ренессанса"
  • "Лучшая! Даже словами не могу передать, какая ты хрупкая и невозможная на фотографиях"
  • "Смотришь в самую душу"
  • "Крутые фото! У них есть будущее"
  • "Какая женская, милая, нежная и естественная!".

Пользователи активно отреагировали на новые фото девушки (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, Маша Полякова - старшая дочь Оли Поляковой. Также в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским артистка воспитывает младшую дочь Алису, которая недавно вернулась в Украину после продолжительного пребывания в Великобритании.

Мария, как известно, тоже раньше училась в Британии, но после года в чужой стране бросила вуз, приехала домой и стала студенткой музыкальной академии имени Чайковского.

Марии Поляковой 19 лет (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

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