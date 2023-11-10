У старовинній церкві під Львовом знайшли криївку УПА (фото)

Що відомо про знахідку

Знахідку виявили у селі Плоске Самбірського району. За словами отця Романа Грома, колись місце цього схрону ворогу здав один місцевий зрадник. Також отець зазначив, що про існування схованки на горищі церкви люди знали вже давно, але ніхто туди не піднімався і навіть не хотів розказувати про це місце.

"В мене виникла ідея відновити її. Ми зробили кілька експедиційних вилазок нагору, познаходили на стінах підписи людей, написи, побутові вказівки "візьми, скажи". Вони ще неідентифіковані і непрочитані. Знайшли також багато куль, але не гільз. Можна припустити, що це місце було також схроном зброї упівців", - розповів Гром.

Зараз отець займається відновленням криївки у рамках проєкту "БойкоМандри".

Щоб знайти криївку, дослідникам довелося розпитувати старожилів про події визвольної боротьби. У їхньому селі УПА агітувала місцевих чоловіків не йти служити в Червону армію, куди їх насильно мобілізовували.

Відомо, що у Плоскому діяли відомі полководці УПА Олекса Конопадський ("Островерх"), який входив до служби безпеки УПА, командир тактичного відтинку "Маківка" Степан Стебельський ("Хрін"). Тому біля села облаштували багато місць для схову від більшовицьких облав.

Криївку відкриють для відвідування туристів (фото: Альона Малашина)

Криївка була призначена для довгого перебування

Влітку 1946 року червоноармійці двічі приходили до церкви, але не могли знайти криївку, аж поки її сам не показав місцевий зрадник. Тоді у схроні було 7 чоловіків, серед них Михайло Кравець - воїн УПА, який лікувався у селі від поранення. Згодом його відправили у Сибір, де він невдовзі і помер.

"У криївці можна було перебувати довго, якщо були запаси їжі. Ми не знаємо, коли це місце почали використовувати як криївку, скільки людей там ховались і впродовж якого часу, але знаємо про конкретний випадок, коли її викрили і хто там був в цей момент", - розповів священник.

Також він зазначив, що стіни церкви пошкоджені від розриву снарядів під час Другої світової, коли селом проходив фронт.

Додамо, що після відкриття маршруту туристи зможуть потрапити у цю криївку.

Криївку відкриють для відвідування туристів (фото: Альона Малашина)