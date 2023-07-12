Старовинні українські мандрики: як приготувати традиційну випічку на Петра та Павла
Петра та Павла традиційно відзначають 12 липня. Цього дня відвідують святкові служби у храмах, влаштовують гуляння на природі, а ввечері збирають на вечерю за столом усю родину. З обов'язкових страв цього дня на стіл ставлять мандрики – старовинні українські коржики, які готують із ягодами, медом, фруктами чи варенням.
Як приготувати українські мандрики – читайте у матеріалі нижче.
Що вам знадобиться:
Для тіста
- Вершкове масло - 100 г
- Сметана – 100 г
- Цукор - 70 г
- Яйце – 1 шт.
- Сода - ½ ч. ложки
- Сіль - ½ ч. ложки
- Борошно - 320 г
Для начинки:
- Сир - 400 г
- Яйце - 1 шт.
- Сметана – 50 г
- Вершкове масло - 50 г
- Цукор – 1-2 ст. ложки
- Борошно - 2 ст. ложки
- Ягоди – 50-100 г
Як приготувати мандрики
Спочатку готується тісто. Масло наріжте шматочками, складіть у миску. Додайте туди сметану та цукор, а потім все добре розітріть. Збийте одне яйце, додайте до маси та знову вимішайте.
Потім насипте ½ чайної ложки соди та стільки ж солі. Добре все перемішайте, а потім додайте борошно. Замісіть круте та еластичне тісто. Приберіть його на 30 хвилин у холодильник.
Тепер робимо начинку. У миску висипте сир, вбийте в нього одне яйце, додайте 50 г сметани та 50 г вершкового масла. Цукор додавайте до смаку - 1-2 столові ложки. Вимішайте добре всю начинку, додайте щіпку солі.
Потім насипаємо у начинку ягоди. Беріть усі, які є у вас під рукою – вишня, малина, смородина. Якщо начинка вийшла занадто рідка, то додайте 1-2 столові ложки борошна.
Тісто дістаємо із холодильника і ділимо його на 10 частин. Кожен шматочок розкочуємо і руками надаємо йому круглу форму, а краї загинаємо, щоб вийшов кошик.
Застилаємо лист пергаментним папером, викладаємо кошики, всередину кожного - кладемо начинку.
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте мандрики 30 хвилин. Температуру та час випікання можна регулювати – залежно від вашої духовки.
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