У стародавніх людей був "імунітет" проти раку? Генетики знайшли цьому дивне пояснення

Декілька досліджень, які були проведені за останні роки, дали зрозуміти вченим, що давні люди теж страждали від онкології. У людей, що жили мільйони років тому, також були різноманітні пухлини.

Фахівці з Манчестерського університету під час вивчення письмових джерел давнини та давньоєгипетських мумій з'ясували, що у жителя епохи Птолемеїв (IV-I століття до нашої ери) була злоякісна пухлина.

Також сліди раку вчені знайшли в австралопітека, який пішов з життя у віці 12-13 років приблизно два мільйони років тому.

А найдавніший відомий випадок цієї хвороби знайшли дослідники з Південної Африки. У гомініда, який помер 1,7 -1,8 мільйона років тому були пухлини на кістках стопи.

За словами вчених, для стародавньої людини захворіти на онкологію було рідкісним явищем. Зараз - ця хвороба зустрічається на кожному кроці й дослідники пояснюють це впливом сучасного способу життя.

Британські вчені вказують, що останні 300 років пухлини стають однією з головних причин смерті у промислово розвинених країнах. При цьому показник захворюваності значно виріс у дітей. І всьому виною саме нездорове харчування та спосіб життя.

При цьому дослідники з Гарвардського університету вважають, що 75% випадків смерті від раку в західних країнах можна зупинити. Наприклад, за допомогою скринінгу і виявлення новоутворень на ранніх стадіях.

Також вчені вважають, що потрібно виключити найголовніші негативні фактори сучасного життя: куріння та алкоголь, стрес, порушення сну, зайву вагу, малорухливий стиль життя.