Який манікюр зараз в тренді: топ-7 кольорів та дизайнів, які стануть абсолютними хітами осені

Восени як ніколи хочеться урізноманітнити сірі будні та підняти собі настрій будь-яким способом. Тим паче, що для багатьох дівчат манікюр - це спосіб відволіктися від щоденної рутини, робочих завдань та депресивних думок, що особливо актуально під час війни.

Нюд

Нюдовий манікюр - ніжний та універсальний варіант на будь-який випадок, крім того, він підходить як для коротких, так і для довгих нігтів. Для створення елегантного та стриманого образу виберіть тілесний відтінок, що відповідає тону вашої шкіри. Урізноманітнити його можна яскравою точкою біля основи нігтя.

Нюд завжди в моді (фото: instagram.com/1991_kyiv)

Леопардовий манікюр

У 2024 році у тренді - леопардові нігті. Це яскравий та сміливий принт, який може бути виконаний у різних кольорових варіаціях. Леопардовий принт на нігтях можна зробити за допомогою стемпінгу або намалювати від руки. Ще один стильний приклад - леопардовий френч.

Тваринні принти у тренді (фото: instagram.com/nails_like_av)

Синій манікюр

Якщо ви ще не експериментували цього сезону, зробіть сині нігті або, як ще називають цей відтінок, "наві". Цей колір ідеально підходить для тих, хто любить непомітні акценти та доглянуті нігті.

Стриманий синій (фото: instagram.com/themaniclub)

Коричневий манікюр

Манікюр у коричневих тонах займає лідируючу позицію в осінніх трендах. Цей глибокий колір виглядає стримано і дуже стильно, незалежно від того, яка у вас форма і довжина нігтів. У 2024 році є актуальним як монохромне покриття, так і комбінація однотонного покриття з дизайном.

Коричневий на піку популярності (фото: instagram.com/themaniclub)

Манікюр омбре

Манікюр омбре або, як його ще називають, градієнтний - це плавний перехід від одного кольору до іншого, межі між якими "розмивають". Цей дизайн може бути горизонтальним, вертикальним, діагональним, його роблять або на кожному нігті, або на одному або кількох розбавляючи таким чином однотонний манікюр.

Омбре з коричневим трендовим (фото: instagram.com/melanated.mani)

Нігті хром

У тренді хромований манікюр або, як його ще називають, нігті глазурований пончик. Для того, щоб надати нігтям оригінального мерехтіння, можна використовувати спеціальний лак або втирку.

Хромовані нігті (фото: instagram.com/tombachik)

Червоний манікюр

Червоний манікюр - це класика, яка актуальна рік у рік. Особливу увагу варто звернути на темно-червоні, чорнильно-червоні та вишнево-червоні відтінки, а також ті, які гармонійно поєднуються з кольором шкіри.



Червоні нігті (фото: instagram.com/tombachik)