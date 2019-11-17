Становится жертвой могучих сил: принц Гарри обеспокоен состоянием Меган Маркл

Принца Гарри беспокоит состояние Меган Маркл, которая накануне подала иск на популярный британский таблоид. По его словам, герцогиня Сассекская не выдерживает натиска со стороны общественности и очень переживает.

"Я потерял свою мать, и теперь я наблюдаю, как моя жена становится жертвой тех самых могучих сил", - прокомментировал принц Гарри.

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

По словам супруга Меган Маркл, безжалостную кампанию, которую начали еще во время беременности его жены, продолжают до сих пор. Журналисты намеренно вырезали из текста письма некоторые фразы и слова, чтобы исказить его содержание и подпортить жизнь бывшей актрисе.

Речь идет о статье, в которой были опубликованы выдержки из письма Меган к своему отцу Томасу Марклу. В нем герцогиня просила прекратить причинять ей боли с помощью прессы.

Пока же юристы Меган Маркл подали иск о неправомерном использовании частной информации и нарушение авторских прав и закона о защите персональных данных. Однако представитель Mail on Sunday утверждают, что издание считает свою статью такой, что соответствует всем стандартам, и всячески будет защищаться в суде.