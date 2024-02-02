Стане візитівкою Львова. За оперним театром планують відновити історичний сквер (фото)

Як виглядатиме сквер біля оперного

"Я маю мрію, що за оперним театром буде гарний і стильний сучасний громадський простір. Такий, що пасуватиме нашому місту і який стане візитівкою Львова. Зрештою, в минулому він там і був. 90-ті роки нам "подарували" багато чого - численні МАФи і стихійні базари на стадіонах чи міських площах", - каже Зубач.

Він додає, що такі барахолки абсолютно не пасують європейському місту. Тим паче, що ансамбль історичного центру Львова належить до світової спадщини ЮНЕСКО.

"Останнє рішення Верховного Суду додає оптимізму: він виніс рішення на користь Львівської міськради, адже скасував усі попередні рішення судів та скерував справу на новий розгляд", - додає чиновник.

Попередній план відновлення цієї території передбачає невеликий сквер, платформи для громадського транспорту, споруди різного функціонального призначення, фонтани і підземний паркінг.

План відновлення історичного скверу (візуалізація: Львівська міська рада)

Яким був колись цей сквер

На початку ХХ століття площа за оперним театром була головним громадським простором у центрі міста. Уздовж площі була історична забудова. На сьогодні вона практично не збереглася.

"Позиція міста - коли повернемо землю в користування міста, відтворити тут історичний громадський простір з додатковим озелененням, комфортним і затишним плануванням простору, відповідними вуличним меблями. Можливо, з водним чи мистецьким об’єктом, або навіть з дитячим майданчиком - це все до обговорення. Рішення прийматимемо спільно", - наголошує Зубач.

Він зазначає, що на ринку "Добробут", що розташований позаду оперного театру, вже частина підприємців згорнула діяльність, деякі ятки демонтували.

Також чиновник каже, що Львів уже має гарні приклади, коли вдалося відновити історичне минуле міста.

"Вулиця Стара упритул до ринку "Добробут" - вона роками стояла перегороджена шлагбаумом і брамами. А що сьогодні? Уже нічого не блокує прохід і вулиця є відкритою для всіх мешканців. Історичну та урбаністичну справедливість відновлено. Вірю, що так буде і з площею позаду оперного", - заявив заступник міського голови.

Ось так колись виглядала територія позаду оперного театру у Львові (фото: Facebook.com/LubomyrZubach)