У Львові збудують житловий комплекс для військових: що відомо

Львівська міська рада погодила будівництво житлового комплексу для двох кооперативів АТОвців - "Під Голоско" і "Наш Львів". 75% квартир у домі передбачені для військовослужбовців. ЖК збудують на вулиці Під Голоском.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Львівської міської ради.

Що відомо про будівництво

Новий житловий комплекс буде із вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземною автостоянкою, трансформаторною підстанцією та об’єктами інженерного забезпечення.

Архітектурний проект житлового комплексу розробила студія AVR Development.

"Із загальної кількості квартир, а це 245 квартир, 15% будуть надані військовослужбовцям безкоштовно, 30% військові зможуть придбати по собівартості, ще 30% квартир зможуть придбати по державній програмі доступного кредитування житла "єОселя" і лише 25% квартир забудовник продаватиме на вільному ринку", - розповів заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Ось так виглядатиме ЖК для військових (фото: ЛМР)

Учасники кооперативів вирішать самостійно, кому саме надаватимуть житло і представлять списки публічно на виконкомі.

Компанія-забудовник Resident Development планує спорудити також школу у цьому районі. Після завершення будівництва навчальний заклад перейде у комунальну власність. Зараз уже розпочалися обговорення цього проекту.

Зазначимо, що з 2020 року у Львові діє мораторій на видачу містобудівних умов і обмежень у цьому районі до вирішення питання соціальної інфраструктури. Але оскільки в цьому проекті великий відсоток житла передбачено для військових, а також заплановано будівництво школи в районі, міська рада разом із мешканцями району зробили виняток для цього ЖК.