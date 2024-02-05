Стане тонше і ширше. У мережі з'явилися рендери складаного смартфона Samsung Galaxy

Samsung готує новий смартфон Galaxy Z Fold 6, який буде ще тоншим і компактнішим, ніж його попередники.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на італійське видання Pigtou.
Судячи по зображенням, наступне покоління смартфона зазнає певних змін у дизайні. Прогнозується, що він стане трохи тоншим і ширшим за свого попередника, зі збільшенням діагоналі обох екранів. Зовнішній вигляд залишиться мінімальним, передбачаючи лише наявність датчиків камери та спалаху на зовнішній стороні.
Для даної моделі розробляється новий шарнірний модуль із фіксуючими елементами, що сприяє рівномірному розподілу навантаження на екран та підвищенню надійності конструкції. Існує також інформація про прагнення корейського гіганта досягти стандартного співвідношення сторін на зовнішньому дисплеї.
Поки що немає офіційної інформації про майбутній Galaxy Z Fold 6. Прогнозується, що він буде оснащений чіпом Snapdragon 8 Gen 3, а на зовнішньому дисплеї буде використовуватися захисне скло Gorilla Armor. Також надійшли відомості про можливе покращення камер.
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