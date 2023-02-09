Стало відомо, що Порошенко везе бригаді, яка втопила крейсер "Москва"

"Завтра ці тентовані вантажівки йдуть у 406-у артилерійську бригаду Військово-морських сил. Це саме та бригада, якій належить успішна атака "Нептунами" по крейсеру "Москва". Саме ця бригада "Ескалібурами" знищила "арктичні" ЗРК Тор", - повідомив він.

Також військовим передадуть пікап, десятки генераторів, буржуйок, шин та кілограми смаколиків. Загалом у бригади на Півдні передають техніки на 7 млн грн.

Нагадаємо, починаючи з 24 лютого 2022 року, Фонд Порошенка і компанія "Рошен" спрямували на підтримку ЗСУ 1 млрд 710 млн грн. Сума допомоги, надана разом з волонтерами ГО "Справа громад", сягнула 2 млрд 100 млн грн.