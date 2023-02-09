Стало известно, что Порошенко везет бригаде, утопившей крейсер "Москва"

"Завтра эти тентованные грузовики идут в 406-ю артиллерийскую бригаду Военно-морских сил. Это именно та бригада, которой принадлежит успешная атака "Нептунами" по крейсеру "Москва". Именно эта бригада "Эскалибурами" уничтожила "арктические" ЗРК Тор", - сообщил он.

Также военным передадут пикап, десятки генераторов, буржуек, шин и килограммы вкусностей. В общей сложности в бригады на Юге передают техники на 7 млн грн.

Напомним, начиная с 24 февраля 2022 года Фонд Порошенко и компания "Рошен" направили в поддержку ВСУ 1 млрд 710 млн грн. Сумма помощи, предоставленная вместе с волонтерами ОО "Справа громад", достигла 2 млрд 100 млн грн.