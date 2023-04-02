Стало відомо, що кажуть військові про мобільні лазні, які привіз Порошенко з волонтерами

Як відомо, Фонд Порошенка з волонтерами забезпечує фронтові бригади мобільними лазнями.

"Дуже вдячні мої побратими з Бахмута, які зараз знаходяться на передовій, на нулі. В самому пеклі, в самому Бахмуті. Приїжджають у цей чудовий «миючий агрегат», який ми отримали. Ніколи б не подумали, що на війні можна приїхати з Бахмута і помитися, відчути себе людиною, повернутися назад у цивілізацію. Вдячні не тільки у 77-й бригаді, а й усі хлопці, бо ми пускаємо помитися, привести себе в порядок і повернутися назад, у бій", - розповідає боєць.

Інший вояк показує, як працює комплекс. Швидко нагріває воду, для цього використовують тверде паливо. А електрику забезпечує потужний генератор. Подача води дуже економна, тож витрати незначні.

"Температуру дає швидко. Якщо вода 20 градусів, за 20 хвилин нагрівається до 40. Коли ми виїжджаємо, у нас із собою два баки води - це дві тони води. Дві роти вільно можуть помитися - тим паче крани економні. Хлопці кажуть - як з раю виходять. Особливо ті, хто з «передка», які по тижнях в болоті", - пояснює він.

Порошенко додає: побутові питання на фронті вкрай важливі, адже це впливає на бойовий дух. "Один із наших пріоритетів - берегти високий морально-психологічний стан та вмотивованість бійців. Для цього наша команда інженерів з нуля розробила та поставила на потік військові лазневі комплекси. Зараз черга на лазні вистроїлася вже з величезної кількості бригад, тому ми стараємося якнайшвидше задовольнити всі потреби війська", - говорить Порошенко.