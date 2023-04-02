Стало известно, что говорят военные о мобильных банях, которые привез Порошенко с волонтерами

Как известно, Фонд Порошенко с волонтерами обеспечивает фронтовые бригады мобильными банями.

"Очень благодарны мои собратья из Бахмута, которые сейчас находятся на передовой, на нуле. В самом аду, в самом Бахмуте. Приезжают в этот замечательный «моющий агрегат», который мы получили. Никогда бы не подумали, что на войне можно приехать из Бахмута и помыться, почувствовать себя человеком, вернуться обратно в цивилизацию. Благодарны не только в 77-й бригаде, но и все ребята, потому что мы пускаем помыться, привести себя в порядок и вернуться назад, в бой", - рассказывает боец.

Другой солдат показывает, как работает комплекс. Быстро нагревает воду, для этого используют жесткое топливо. А электричество обеспечивает мощный генератор. Подача воды очень экономна, поэтому расходы незначительны.

"Температуру дает быстро. Если вода 20 градусов, за 20 минут нагревается до 40. Когда мы уезжаем, у нас с собой два бака воды – это две тонны воды. Две роты свободно могут помыться – тем более краны экономные. Ребята говорят – как с рая выходят. Особенно те, кто из «передка», которые по неделям в болоте", – объясняет он.

Порошенко добавляет: бытовые вопросы на фронте очень важны, ведь это влияет на боевой дух. "Один из наших приоритетов - беречь высокое морально-психологическое состояние и мотивированность бойцов. Для этого наша команда инженеров с нуля разработала и поставила на поток военные банные комплексы. Сейчас очередь на бане выстроилась уже из огромного количества бригад, поэтому мы стараемся как можно быстрее удовлетворить. войска", - говорит Порошенко.