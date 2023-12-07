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Стало відомо, що буде з цінами на традиційні українські зимові ласощі

Що буде з цінами на мед та горіхи в Україні (коллаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зима давно вступила у свої права. У цей час дуже актуальними являються такі вітамінні продукти, як мед, горіхи. Вони є традиційними українськими ласощами, які люблять майже всі.

Що буде з цінами на ці смаколики перед Новим роком розказала РБК-Україні (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Що буде з цінами на горіхи

За словами експерта, ціни на волоські горіхи цього сезону є нижчі, за вартість цього продукту минулого року.

"Україна є одним із світових лідерів за виробництвом волоського горіха. Завдяки зростанню врожайності ціни на волоські горіхи в цьому році є нижчими на 17-20%. цей тренд спостерігається впродовж усього року, та навіть наближення свят суттєво на зростання ціни це не вплине, адже пропозиція на ринку є навіть більшою, ніж в аналогічний період минулого року", - розказала Попович.

Що буде з цінами на мед та мак

А ось ціни на мед та мак залишаться сталими та стрибків не прогнозується.

"Мак та мед, актуальні вкупі з горіхами до різдвяного столу, повністю виробляються в Україні. Ціни на ці продукти залишаються стійкими до цінових стрибків, що демонструється протягом року. Тут все стабільно", - повідомила нам експерт.

В чому користь горіхів та меду

Волоські горіхи називають природними ліками проти головного болю і спазму. А за допомогою вітаміну Е вони також зменшують розміри і кількість пігментних плям, уповільнюють процеси старіння шкіри. Стан крові допомагають покращити калій і магній, які також містяться в цих продуктах.

Мед зміцнює імунітет, допомагає впоратися з хворобами, авітамінозом, позитивно впливає на шкіру. Він використовується не тільки для лікування. Мед пробуджує апетит, сприяє виробленню організмом ферментів, допомагає боротися з порушеннями сну.

 

До речі, в Україні прогнозують подорожчання найпопулярнішого фрукта.

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Ціни на продукти