Стало известно, что будет с ценами на традиционные украинские зимние лакомства

Что будет с ценами на орехи

По словам эксперта, цены на грецкие орехи этого сезона ниже, чем стоимость этого продукта в прошлом году.

"Украина является одним из мировых лидеров по производству грецкого ореха. Благодаря росту урожайности цены на грецкие орехи в этом году ниже на 17-20%. этот тренд наблюдается в течение всего года, и даже приближение праздников существенно на рост цены это не повлияет, ведь предложение на рынке даже больше, чем в аналогичный период прошлого года", - рассказала Попович.

Что будет с ценами на мед и мак

А вот цены на мед и мак останутся постоянными и скачков не прогнозируется.

"Мак и мед, актуальные вместе с орехами к рождественскому столу, полностью производятся в Украине. Цены на эти продукты остаются устойчивыми к ценовым скачкам, которые демонстрируются в течение года. Здесь все стабильно", - сообщила нам эксперт.

В чем польза орехов и меда

Грецкие орехи называют природным лекарством против головной боли и спазма. А с помощью витамина Е они также сокращают размеры и количество пигментных пятен, замедляют процессы старения кожи. Состояние крови помогают улучшить калий и магний, также содержащиеся в этих продуктах.

Мед укрепляет иммунитет, помогает справиться с болезнями, авитаминозом, положительно влияет на кожу. Он используется не только для лечения. Мед пробуждает аппетит, способствует выработке организмом ферментов, помогает бороться с нарушениями сна.