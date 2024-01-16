Стало відомо про нові зміни в iPhone: чого чекати

Що нового отримає наступне покоління iPhone

Моделі iPhone 16 Pro будуть обладнані потужнішими чіпами A18 Pro, включаючи новий модем Qualcomm X75 для підтримки більш високих швидкостей 5G. У той час як iPhone 16 та iPhone 16 Plus залишаться при використанні модему Qualcomm X70 з лінійки iPhone 15. Таким чином, Pro-версії забезпечуватимуть швидший зв'язок у мережі 5G.

Базові моделі будуть оснащені процесором A18, який побудований на більш ефективному 3-нанометровому техпроцесі. Крім того, iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримають збільшення оперативної пам'яті до 8 ГБ, на відміну від їхніх попередників, які мали 6 ГБ.

Важливим оновленням в iPhone 16 Pro буде оновлена надширококутна камера, яка збільшує роздільну здатність з 12 до 48 Мп. Цю інформацію раніше підтвердив аналітик Мін-Чі Куо.

Крім того, базові моделі iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримають підтримку Wi-Fi 6e, в той час як iPhone 15 та iPhone 15 Plus підтримують лише Wi-Fi 6. Wi-Fi 6e забезпечує більш високі швидкості, меншу затримку та підвищену загальну продуктивність мережі.

Щодо нового стандарту Wi-Fi 7, який був запущений нещодавно, його підтримку можуть отримати моделі iPhone 16 Pro, проте аналітик не стверджує це з повною впевненістю.