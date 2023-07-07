Стало відомо, у якому місті і коли пройде Євробачення 2024

Мальме стане містом-господарем Євробачення вже втретє

Це шведське місто вже втретє прийматиме гостей та учасників Євробачення. Пісенний конкурс там проходив у 1992 та 2013 роках. Крім того, вперше за останні п’ять років містом-господарем Євробачення стане не столиця країни-переможниці.

Мальме вибрали за результатами конкурсу, в якому оцінювалися такі критерії, як наявність інфраструктури, здатність прийняти тисячі делегацій, знімальних груп, вболівальників та журналістів.

"Ми раді повернутися до цього яскравого та динамічного міста, яке продемонструвало, що має майданчики та інфраструктуру, які ідеально підходять для проведення найбільшої у світі музичної події. Прихильність Мальме до різноманітності, інклюзивності та інновацій ідеально відповідає духу конкурсу. Крім того, його компактний розмір і добре розвинена транспортна інфраструктура означає, що всі, хто бере участь у конкурсі, включаючи делегації, ЗМІ та фанатів, зможуть легко орієнтуватися в місті", - зазначив виконавчий директор Дитячого пісенного конкурсу Євробачення Мартін Остердаль.

Конкурс пройде на Malmö Arena.

Ось так проходило Євробачення 2013 на Malmö Arena (фото: Вікіпедія)

Malmö Arena (фото: Вікіпедія)

Зазначимо, що раніше стало відомо, що Люксембург повернеться до участі в Євробаченні 2024 після 30-річної перерви. Велике Герцогство п’ять разів здобувало перше місце на пісенному конкурсі та зараз посідає третю сходинку за кількістю перемог, здобутих країною на Євробаченні.

Додамо, що 67-й Пісенний конкурс Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею "Heart of Steel" та посів шосте місце у фіналі конкурсу.