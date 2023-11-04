Стало відомо, коли збудують метро на Виноградар

З початком повномасштабної війни робота над метро на Виноградар припинилася. Проте вже у 2023 році її відновили.

На якому етапі будівництво зараз і коли збудують лінію метро, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського "Вечірньому Києву".

Що з метро на Виноградар

У 2023 році будівництво відновилося на відкритій ділянці, щоб усунути загрозу сповзання ґрунту. Наразі підрядник проводить роботи в котлованах, де зробили кріплення.

За словами Брагінського, триває також коригування проєкту, тому роботи знову призупинили. Разом із тим після коригування договір із нинішнім підрядником не буде дійсним, тому забудовник оголосить торги на визначення нового підрядника.

"От після цього ми відновимо будівництво", - зауважує начальник метрополітену.

На затягування робіт впливає також і повномасштабна війна в Україні. Це відображається у відсутності коштів і мобілізації будівельників до лав ЗСУ.

Проєкт лінії метро на Виноградар (фото: tvoemisto.tv)

Та попри це Віктор Брагінський запевняє, що метро на Виноградар все одно з'явиться.

"Ми завжди наголошуємо, що метро на Виноградар збудують. Метро буде побудоване з гарантією у 100%, але воно буде тоді, коли пройде коригування, експертиза й коли підрядник зможе відновити роботи", - сказав він.

Додамо, що раніше Брагінський повідомляв про те, що до кінця 2024 року побудують дві станції метро - "Мостицьку" та "Проспект Правди".

Довідка

"Виноградар" - це проєктована станція Сирецько-Печерської лінії метро в Києві.

13 жовтня 2017 року Київський метрополітен і "Київметропроектом" уклали угоду на розробку техніко-економічного обґрунтування та проєктування метро у напрямку Виноградара.

Наприкінці 2018 року ПАТ "Київметробуд" виграло тендер на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар на суму 5,98 мільярда гривень.

Станцію Виноградар повинні відкрити після 2025 року.