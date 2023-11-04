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Стало известно, когда построят метро на Виноградарь

Киев, Суббота 04 ноября 2023 10:28
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Стало известно, когда построят метро на Виноградарь Строительство нового метро остановили из-за войны (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

С началом полномасштабной войны работа над метро на Виноградаре прекратилась. Однако уже в 2023 году она была восстановлена.

На каком этапе строительство сейчас и когда будет построена линия метро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского "Вечернему Киеву".

Что с метро на Виноградарь

В 2023 году строительство возобновилось на открытом участке, чтобы устранить угрозу сползания почвы. В настоящее время подрядчик проводит работы в котлованах, где сделали крепеж.

По словам Брагинского, продолжается также корректировка проекта, поэтому работы снова приостановили. Вместе с тем, после корректировки договор с нынешним подрядчиком не будет действительным, поэтому застройщик объявит торги на определение нового подрядчика.

"Вот после этого мы возобновим строительство", - отмечает начальник метрополитена.

На откладывание работ влияет также полномасштабная война в Украине. Это отражается в отсутствии средств и мобилизации строителей в ряды ВСУ.

Стало известно, когда построят метро на Виноградарь

Проект линии метро на Виноградаре (фото: tvoemisto.tv)

Но, несмотря на это, Виктор Брагинский уверяет, что метро на Виноградарь все равно появится.

"Мы всегда подчеркиваем, что метро на Виноградарь построят. Метро будет построено с гарантией в 100%, но оно будет тогда, когда пройдет корректировка, экспертиза и когда подрядчик сможет возобновить работы", - сказал он.

Ранее Брагинский сообщал о том, что до конца 2024 года построят две станции метро - "Мостицкую" и "Проспект Правды".

Справка

"Виноградарь" - это проектируемая станция Сырецко-Печерской линии метро в Киеве.

13 октября 2017 Киевский метрополитен и "Киевметропроектом" заключили соглашение на разработку технико-экономического обоснования и проектирования метро в направлении Виноградара.

В конце 2018 года ПАО "Киевметрострой" выиграло тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь на сумму 5,98 миллиарда гривен.

Станцию Виноградарь должен открыть после 2025 года.

Ранее мы говорили о том, что в метро Киева уже ездят варшавские вагоны.

Мы также показывали, как проходило строительство метро на Оболони.

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Киев