Стало відомо, коли відкриють метро на Виноградар

Коли відкриють метро на Виноградарі

"Я хочу вибачитись перед киянами. У нас було заплановано завершити будівництво ще в минулому році, але з початком військових дій ми зупинили його. Воно було зупинене з об'єктивної причини - з Києва виїхала велика кількість мешканців. Також велика частина працівників підприємств, які були долучені до робіт, виїхали за кордон. Частина пішла у лави ЗСУ", - розповів мер.

Кличко при цьому наголосив, що у цьому році відновили будівництво метрополітену.

"Вже зараз будівництво набирає обертів для того, щоб у наступному році врешті-решт метро на Виноградар відкрити", - додав мер.

Якою буде нова станція метро

Раніше повідомлялось, що станція "Мостицька" буде освітлюватись ліхтарями у вигляді грона винограду, через назву цього району столиці.

Архітектурно це буде витримана у стилі мінімалізму станція. Посеред платформи стоятимуть лави. На стінах буде намальована "Сирецько-печерська лінія".

Відомо, що згідно з планами цю лінію метро в майбутньому мають продовжити ще трьома станціями - "Проспект Правди", "Маршала Гречка" та "Виноградар".

Так виглядатиме станція "Мостицька" (фото: metrovynohradar.org.ua)