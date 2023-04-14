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Стало відомо, коли відкриють метро на Виноградар

Коли запрацює метро на Виноградарі (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли відкриють нову станцію метро "Мостицька" на Виноградарі, яку мали запустити ще минулого року.

Про це заявив очільник столиці заявив в ефірі телеканалу "Київ".

Коли відкриють метро на Виноградарі

"Я хочу вибачитись перед киянами. У нас було заплановано завершити будівництво ще в минулому році, але з початком військових дій ми зупинили його. Воно було зупинене з об'єктивної причини - з Києва виїхала велика кількість мешканців. Також велика частина працівників підприємств, які були долучені до робіт, виїхали за кордон. Частина пішла у лави ЗСУ", - розповів мер.

Кличко при цьому наголосив, що у цьому році відновили будівництво метрополітену.

"Вже зараз будівництво набирає обертів для того, щоб у наступному році врешті-решт метро на Виноградар відкрити", - додав мер.

Якою буде нова станція метро

Раніше повідомлялось, що станція "Мостицька" буде освітлюватись ліхтарями у вигляді грона винограду, через назву цього району столиці.

Архітектурно це буде витримана у стилі мінімалізму станція. Посеред платформи стоятимуть лави. На стінах буде намальована "Сирецько-печерська лінія".

Відомо, що згідно з планами цю лінію метро в майбутньому мають продовжити ще трьома станціями - "Проспект Правди", "Маршала Гречка" та "Виноградар".

Так виглядатиме станція "Мостицька" (фото: metrovynohradar.org.ua)

Читайте також про те, на якому етапі зараз перебуває будівництво метро на Виноградарі.

Раніше ми розповідали про те, що у Києві будуть їздити вагони метро із варшавської підземки.

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КиївметроВіталий Кличко