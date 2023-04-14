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Стало известно, когда откроют метро на Виноградарь

Когда заработает метро на Виноградаре (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда откроют новую станцию метро "Мостицкая" на Виноградаре, которую должны были запустить еще в прошлом году.

Об этом заявил глава столицы в эфире телеканала "Киев".

Когда откроют метро на Виноградаре

"Я хочу извиниться перед киевлянами. У нас было запланировано еще в прошлом году завершить строительство, но с началом военных действий мы остановили его. Оно было остановлено по объективной причине - из Киева уехало большое количество жителей. Также большая часть работников предприятий, приобщенных к работам, выехали за границу. Часть ушла в ряды ВСУ", - рассказал мэр.

Кличко при этом подчеркнул, что в этом году возобновили строительство метрополитена.

"Уже сейчас строительство набирает обороты для того, чтобы в следующем году в конце концов метро на Виноградарь открыть", - добавил мэр.

Какой будет новая станция метро

Ранее сообщалось, что станция "Мостицкая" будет освещаться фонарями в виде гроздья винограда из-за названия этого района столицы.

Архитектурно это будет выдержанная в стиле минимализма станция. Посреди платформы будут стоять ряды лавок. На стенах будет нарисована "Сырецко-Печерская линия".

Известно, что согласно плана эту линию метро в будущем должны продлить еще тремя станциями - "Проспект Правды", "Маршала Гречко" и "Виноградарь".

Так будет выглядеть станция "Мостицкая" (фото: metrovynohradar.org.ua)

Читайте также о том, на каком этапе сейчас находится строительство метро на Виноградаре.

Раньше мы рассказывали о том, что в Киеве будут ездить вагоны метро из варшавской подземки.

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КиевметроВиталий Кличко